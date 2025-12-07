為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北還有47處列管山坡地社區 工務局提醒居民要有安全意識

    2025/12/07 11:31 記者翁聿煌／新北專題報導
    新北市新店區碧瑤社區和下方錦秀社區間擋土牆因連日豪雨於今年10月25日坍塌。（資料照）

    新北市新店區碧瑤社區和下方錦秀社區間擋土牆因連日豪雨於今年10月25日坍塌。（資料照）

    新北市新店區碧瑤社區為山坡地社區，和下方錦秀社區之間的擋土牆因連日豪雨於今年10月25日坍塌，所幸當地裝設有監測儀器示警，即早疏散民眾，未造成傷亡，極端氣候下未來豪大雨機率更多，而新北市上百處的坡地社區，其中還有47處中央列管社區，要如何防範類似災害再度發生，不僅市府要協助社區提升防護能力，居民自身也要有安全意識才能自保自救。

    工務局長馮兆麟指出，碧瑤與錦秀社區間的擋土牆在2022年就產生裂縫，工務局派員到場勘查，發現坡地上方的碧瑤社區排水溝因時日長久龜裂，致使上方雨水未被疏導至排水系統，直接滲入下方坡地土壤。

    他指出，再加上靠近擋土牆的住戶，將擋土牆前方空地充份利用，多闢為花園或放置大型盆栽等重物，原本的排水溝也消失不見，增加擋土牆的承載壓力，因此工務單位當時先協助社區將排水溝修復，並進行擋土牆的補強，也提醒上方社區居民不要增加擋土牆的承壓。

    馮兆麟指出，今年10月豪大雨襲擊新北市，工務局透過錦秀社區裝設的自動化監測儀器發現，23日及24日監測數據急遽變化，經邀集專業技師現場會勘後，認為擋土牆有崩塌危險，於24日晚間啟動預防性撤離80餘戶居民，翌日清晨擋土牆發生坍塌，所幸未造成民眾傷亡。

    工務局表示，雖然私人社區內公共設施的維持養護不屬於政府的管理範圍，但由於現場情況嚴重，市府基於搶災優先，仍於第一時間調配人員及機具全力搶災，並派技師駐點監控環境變化，現場成立前進指揮所，給予住戶必要協助。

    馮兆麟說，後續復建工程原應由社區管委會自行籌辦，但考量到復建工程經費要上千萬元，非社區一時能負荷，工務局考量公共安全，會先行協助復建，事後再向責任方求償。

    工務局副局長蘇志民指出，1997年汐止林肯大郡社區邊坡坍方事件造成嚴重傷亡，中央修法限制山坡地開發，地方政市府更嚴格管控核發山坡地社區建築執照，並要求山坡地社區應落實自主檢查，內政部國土署於2010年6月25日研擬頒定「加強山坡地住宅安全維護執行要點」加強地方政府執行作業標準，同年11月更印製「山坡地住宅社區安全維護手冊」，提供住在山坡地的民眾參考。

    蘇志民說，工務局曾編列預算，主動為列管山坡地區建置監測設施，交由管理委員會管理維護，但是許多社區委員會交接時，並未確保監測設施完好移交，致使監測設備損壞無法運作發揮功能。

