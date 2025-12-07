為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    交通部新制明年70歲需換照新制上路醫生:評估有助保障安全

    2025/12/07 11:18 記者黃旭磊／台中專題報導
    78歲騎士林榮輝說，換照要考短期記憶「不容易啊」。（記者黃旭磊攝）

    明年起高齡駕駛人換照新規分階段實施，銀髮駕駛擔心體檢不過，駕照就被政府收回去了，台中區監理所安排「高齡換照講座：醫師出任務」，由台中榮總精神部主任侯伯勳講解高齡身體機能退化過程，侯伯勳說，臨床上早發失智在50幾歲就發生，提前到70歲評估換照，有效保障老人家及路人交通安全。

    台中市警察局統計，台中今年1至10月，70歲以上駕駛者涉入交通事故有1萬1519件，較去年同期1萬962件，增加557件，增幅達5.1%，至於70歲以上駕駛者涉入之24小時內死亡交通事故，較去年同期減少24%，呼籲銀髮長輩身體不適，切勿勉強上路，應搭乘大眾運輸或計程車。

    台中區監理所強調，今年1月至6月台中市高齡者（65歲以上）車禍傷亡事故統計，駕駛普通重型、輕型機車發生事故者有4211人，佔台中市高齡者車禍傷亡達77%，其中，騎機車傷亡較高，原因在於生理機能退化，易導致判斷失誤和動作不協調，另也因長輩取得駕照多年，可能對路權、等讓行人及保持安全距離規定有落差。

    高齡交通事故增加，從醫學角度認為源自身體機能及感知退化，侯伯勳表示，政府參考日本經驗，提早到70歲評估換照是保障路人安全，臨床經驗看來，早發性失智是交通事故主因之一，長輩聽力、視力退化，建議還是搭計程車、公車及捷運比較安全。

