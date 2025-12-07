為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹今晨10.7度！把握假日好天氣 北宜明降溫局部大雨

    2025/12/07 11:11 記者蔡昀容／台北報導
    未來1週溫度預測。（圖由氣象署提供）

    明天週一上班日天氣轉變，把握假日好天氣！中央氣象署預報，週一北部宜蘭溫度明顯下降，局部地區有大雨機會，其他地區早晚偏涼；週三各地溫度回升，週六溫度預期再下降。

    預報員鄭傑仁表示，今天清晨涼冷，新竹以南局部地區受輻射冷卻影響降至12度以下，新竹關西10.7度、苗栗西湖11.4度、雲林崙背11.8度、南投民間12.1度、嘉義竹崎12.7度。

    今天白天東北季風轉弱，白天可達26度以上，宜蘭24度以上，花東25度以上。西半部晴到多雲可見陽光，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東部、恆春半島零星降雨。入夜後苗栗以南降溫，日夜溫差大，提醒民眾增減衣物。恆春半島、蘭嶼、澎湖、馬祖風力稍強，海邊活動注意安全。

    未來一週天氣，鄭傑仁指出，週一至週二東北季風增強，東半部有雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有局部大雨機會。週三至週五東北季風減弱，東半部零星降雨。週六新一波東北季風報到，北部、東半部降雨增加。

    溫度方面，週一白天北部降至20多度，與今天氣溫反差較大，花東也有下降趨勢，週三至週五會慢慢回升，週五可達24、25度，週六再下降，屆時冷空氣強度要再觀察。中南部未來一週白天最高約25至28度左右，早晚可降至20度以下「1字頭」偏涼冷。

    鄭傑仁提醒，週一台南以北沿海及各離島有較強風力；週一及週二東半部、恆春半島留意長浪；週一清晨苗栗以南留意局部霧或低雲，週三、週四清晨西半部隨著溫度回升，也有局部霧或低雲，請民眾行車用路注意安全。

    未來1週天氣趨勢。（圖由氣象署提供）

