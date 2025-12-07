為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆議長童子瑋爭取修繕 獅球嶺砲台步道下週啟用

    2025/12/07 10:50 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋今天（7日）指出，歷經一年多爭取，將獅球嶺砲台周邊步道修繕整理，將於下週啟用；圖為整理後的環境，視野不再受雜草阻擋。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

    基隆市議長童子瑋今天（7日）指出，歷經一年多爭取，將獅球嶺砲台周邊步道修繕整理，將於下週啟用；圖為整理後的環境，視野不再受雜草阻擋。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

    位於基隆市仁愛區的獅球嶺砲台周邊步道下週啟用，基隆市議會議長童子瑋今天（7日）表示，他在過去這一年多持續爭取，目前已完成階段性成果。他指出，獅球嶺砲台擁有壯麗景觀與重要歷史，夜間還能居高臨下俯瞰欣賞基隆港區夜景，但昔日有草木過高、照明不足與動線不明確等問題，歷經整理修繕工程後，獅球嶺砲台的魅力將呈現在民眾面前。

    童子瑋指出，他與市府相關單位多次討論，希望重新整理砲台周邊步行環境，同時納入在地居民的想法。從砲台整修、照明配置到步道動線皆逐項確認，希望讓未來環境兼具安全與舒適，親子都能輕鬆走進砲台，感受基隆的景觀與歷史底蘊。

    他表示，獅球嶺本身具備成為城市亮點的條件，未來透過完善砲台並與周邊景點串聯，可補足基隆的「山城文化」，無論是提升城市能見度或讓下一代認識土地，獅球嶺都將成為一個具文化與旅遊價值的起點。

    童子瑋說，整修工程已全部完成，他要感謝市府團隊、里長與協作夥伴的努力，期盼每位走上獅球嶺的民眾，都能透過這片景觀與古蹟重新理解獨特的基隆。

    基隆市議長童子瑋今天（7日）指出，歷經一年多爭取，將獅球嶺砲台周邊步道修繕整理，將於下週啟用。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

    基隆市議長童子瑋今天（7日）指出，歷經一年多爭取，將獅球嶺砲台周邊步道修繕整理，將於下週啟用。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

