青埔足球場將改建學校 桃市體育局明年啟動A20親溪公園足球場建置

桃園市現有青埔、中路、雙連坡3座11人制足球場，圖為青埔足球場。（體育局提供）

桃園市現有青埔、中路、雙連坡3座11人制足球場，青埔足球場因位於學校用地，將因青園國中設校而消失，包括大園國際高中足球隊訓練恐受到影響，桃市府體育局將於明年建置中壢A20親溪公園足球場，並分2年投入4303萬元經費，無縫接軌青埔足球場設校時程，議員也建議，地方每年編列大筆預算整建足球場地，除了A20親溪公園足球場，也斥資改善中路足球場草皮，除了特定團體，足球場完工後應開放全民使用，體育局長許彥輝表示，會朝全民開放使用的方向規劃，但考量足球於團體運動，仍需採行登記制。

體育局表示，目前轄管3座11人制足球場，每年包含場地維護與管理人力在內的經費約200萬元，同時需支援桃園市3級足球訓練需求，包括31所小學、7所國中與6所高中，因青埔足球場後續將作為興建學校用地，體育局將於明年啟動A20親溪公園足球場建置計畫，以確保市區足球量能不中斷，總經費約4303萬元並分2年執行，明年度預算3282萬元、116年度約1020萬元。

請繼續往下閱讀...

體育局表示，另為提升足球訓練環境，持續投入場地整平、草坪養護及相關設施維護經費，除於今年推動青埔運動公園籃球場轉作共用型足球場計畫，也同步辦理中路足球場鋪設人工草皮及各項設施改善工程，目前已委託建築師進行設計作業，預計於明年3月完成設計、4月辦理工程招標，並於年底前完成。

議員張曉昀表示，A20親溪公園足球場明年經費3280萬，這筆預算都由地方政府編列，但運動部有補助足球場相關經費，市府應持續向中央爭取補助；議員陳美梅表示，青埔足球場改建學校後，大園國際高中足球隊將面臨練習場地問題，加上現在推展多人制足球，希望A20親溪公園足球場地建置盡速啟動，並以多元化發展進行場地設計規劃。

許彥輝表示，A20親溪公園足球場將分2年執行，第1年編列3282萬元，若運動部明年釋放一系列硬體設施補助計畫，將提報A20計畫並爭取中央補助，以減少桃市府的支出，而A20親溪公園足球場也能取代青埔足球場，會有1個11人制及2個8人制足籃共用場地，希望無縫銜接足球隊訓練，也會參照大園國際高中的需求做規劃。

此外，議員王珮毓表示，過去中壢區雙連坡足球場完工後未對一般民眾開放，也未限制運動類型，導致草皮受損嚴重，她曾收到許多足球團體陳情，建議學校訓練優先使用，但夜間等時段可研議開放給一般民眾，並有合理的開放使用規則。

體育局表示，中路與雙連坡足球場均已開放民眾自由入場運動，並依循市府政策辦理活動租借與場地使用服務，A20親溪公園足球場完工後，亦會朝開放的方向規劃，但仍要採行登記制。

桃園市現有青埔、中路、雙連坡3座11人制足球場，圖為中路足球場。（體育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法