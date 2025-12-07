台鐵電力設備故障昨下午大誤點 退款乘客排長龍

台鐵乘客昨晚搭車到豐原大誤點。（記者歐素美攝）

台鐵公司昨因電力設備故障影響，桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，上下行列車大誤點，因正逢假日，許多旅客搭台鐵出遊、返鄉，因誤點擠在車站月台；從台北搭車到豐原旅客昨晚下車後再排隊到窗口退票，全額退款，旅客嘆這是2倍旅程的補償；台鐵公告表示，昨晚10時2分，桃園站至中壢站間路線已恢復正常。

但昨天下午的電力設備故障影響已嚴重誤點，許多南下北上旅客行程都受影響。豐原1名旅客表示，昨天下午從台北車站要搭普悠瑪列車回豐原，準時下午4時45分發車，行駛到板橋站時開始緩慢進站，再開到原本沒停靠的樹林站停車等候，一等20分鐘，再往南行駛，列車走走停停，昨晚開抵豐原站時已嚴重誤點87分鐘，幾乎是1倍的時間，車上並廣播提醒乘客下車後可到櫃台窗口退票。

請繼續往下閱讀...

旅客下車立即衝到窗口，但現場已大排長龍，加上昨天是週末，許多人要搭車，看到排隊人潮好奇問是哪班車如此熱門；豐原站人員見排隊人潮多，到隊伍旁提醒大家，1年內可持票到台鐵全省各站退票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法