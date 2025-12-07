高雄車站「紅鯉魚」移回中軸線老家 年底跟市民見面

高雄帝冠車站前的紅鯉魚，近期已移回中軸線老家。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站前的地標「紅鯉魚」隱身多年，近期已悄悄移回老家、帝冠車站前的中軸線上；高市文化局預估今年底前，紅鯉魚可跟市民見面。

日治時期、西元1941年興建高雄車站，原址部落名稱近似台語「鯉魚」，於是在部落遷址後，設立一尊紅鯉魚雕塑做紀念，也示意舊地名大港埔所在，成為早期帝冠車站前人氣地標。

紅鯉魚原位置在高雄車站前方水池，配合鐵路地下化、與帝冠車站一起移到東南側，後再跟著車站暫時回歸中軸線旁。

新高雄車站啟用時，紅鯉魚一度吸引許多目光與討論，鐵道局南部工程分局為確保紅鯉魚完整，暫時以木板包覆。

高市文化局受託進行站前紅鯉魚水池景觀工程計畫，二度招標後、今年8月順利啟動相關工程，並在帝冠車站前的規畫圍籬工區。

有民眾近期在天棚休憩時，由高處往工區內觀察，發現有個被黑布包裹的雕塑，猜測就是即將亮相的紅鯉魚；文化局證實紅鯉魚已經移回中軸線老家，預估今年底可正式跟市民見面。

紅鯉魚是早期高雄車站前的地標。（記者王榮祥攝）

高雄帝冠車站前的紅鯉魚已移回中軸線，預計今年底可跟市民見面。（記者王榮祥攝）

