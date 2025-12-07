為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄車站「紅鯉魚」移回中軸線老家 年底跟市民見面

    2025/12/07 10:22 記者王榮祥／高雄報導
    高雄帝冠車站前的紅鯉魚，近期已移回中軸線老家。（記者王榮祥攝）

    高雄帝冠車站前的紅鯉魚，近期已移回中軸線老家。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站前的地標「紅鯉魚」隱身多年，近期已悄悄移回老家、帝冠車站前的中軸線上；高市文化局預估今年底前，紅鯉魚可跟市民見面。

    日治時期、西元1941年興建高雄車站，原址部落名稱近似台語「鯉魚」，於是在部落遷址後，設立一尊紅鯉魚雕塑做紀念，也示意舊地名大港埔所在，成為早期帝冠車站前人氣地標。

    紅鯉魚原位置在高雄車站前方水池，配合鐵路地下化、與帝冠車站一起移到東南側，後再跟著車站暫時回歸中軸線旁。

    新高雄車站啟用時，紅鯉魚一度吸引許多目光與討論，鐵道局南部工程分局為確保紅鯉魚完整，暫時以木板包覆。

    高市文化局受託進行站前紅鯉魚水池景觀工程計畫，二度招標後、今年8月順利啟動相關工程，並在帝冠車站前的規畫圍籬工區。

    有民眾近期在天棚休憩時，由高處往工區內觀察，發現有個被黑布包裹的雕塑，猜測就是即將亮相的紅鯉魚；文化局證實紅鯉魚已經移回中軸線老家，預估今年底可正式跟市民見面。

    紅鯉魚是早期高雄車站前的地標。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚是早期高雄車站前的地標。（記者王榮祥攝）

    高雄帝冠車站前的紅鯉魚已移回中軸線，預計今年底可跟市民見面。（記者王榮祥攝）

    高雄帝冠車站前的紅鯉魚已移回中軸線，預計今年底可跟市民見面。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播