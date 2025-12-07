為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    視線死角有請「千里眼」！ 彰化在狹窄路口新增11處「智慧路標」

    2025/12/07 10:10 記者劉曉欣／彰化報導
    為改善易肇事的狹窄路口的交通安全，彰化縣新增11處的智慧路標。（彰化縣交通處提供）

    為改善易肇事的狹窄路口的交通安全，彰化縣新增11處的智慧路標。（彰化縣交通處提供）

    有請「智慧路標」當千里眼！彰化縣新增11處「智慧路標」，在鹿港鎮、福興鄉交界處進行試辦，主要針對狹窄路口，難以設置交通號誌的易肇事路段來裝設，透過預警式提醒，改善用路人碰到視線死角的行車痛點。

    交通處表示，目前在鹿港、福興交界處的狹窄路口裝設「智慧路標」，主要針對彰鹿路、鹿東路的巷弄路口，由於鹿東路、彰鹿路的車流量大，但巷弄間可能因為道路寬度不足，無法設置交通號誌，而運用「智慧路標」提升無號誌路口的交通安全。

    交通處指出，「智慧路標」運用感測器，將訊息傳遞給LED面板，面板以警示文字訊息閃爍提醒用路人小心來車，同步也能提高入夜巷口號誌的亮度，進而達到夜間警示的效果。

    交通處表示，鹿港、福興的狹窄路口推出「智慧路標」，希望能夠改善易肇事路口的問題，未來將視成效與用路人反應，再來做為增設的參考。

    為改善易肇事的狹窄路口的交通安全，彰化縣新增11處的智慧路標。（彰化縣交通處提供）

    為改善易肇事的狹窄路口的交通安全，彰化縣新增11處的智慧路標。（彰化縣交通處提供）

    為改善易肇事的狹窄路口的交通安全，彰化縣新增11處的智慧路標，啟用後LED面板將以警示文字訊息閃爍提醒。（彰化縣交通處提供）

    為改善易肇事的狹窄路口的交通安全，彰化縣新增11處的智慧路標，啟用後LED面板將以警示文字訊息閃爍提醒。（彰化縣交通處提供）

