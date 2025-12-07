五股台64下方閒置空地變身 導入綠美學打造城市綠廊

新北市政府推動「城市綠美學」，改造五股區台64快速道路下方的閒置土地。（景觀處提供）

新北市政府推動「城市綠美學」政策，近期改造五股區台64線快速道路下方的閒置土地，透過跨局處合作，完成土地整理及綠化工程，配合地形種植不同顏色和空間層次的植栽，打造城市綠廊，提升居民生活品質，為當地環境帶來更多「綠」動感。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，五股區成洲七路附近一帶原為64快速道路闢建後的閒置土地，市府推動「城市綠美學」政策，結合工務局及五股區公所等單位，進行土地整理及綠化工程，導入減法設計，以複層方式種植多年生的低矮灌木，形塑豐富有層次的綠化空間景觀，維持視覺通透性。

景觀處指出，在植栽選擇上，以簡易好維護且不同色彩的植栽，例如朱蕉、扶桑、金露花、鵝掌藤、仙丹及草皮，配合周圍高低起伏的邊坡地形，打造城市綠廊的意象，讓民眾感受植栽生命力及多樣性，為城市注入更多活力。

景觀處處長林俊德表示，市府推動新北城市綠美學，將藝術美學與生態概念帶進綠化規劃設計中，以「適地適種」為原則，營造美觀舒適的綠色空間，達到淨化空氣、調節溫度的效果，提升城市質感。

台64快速道路下方的閒置空地透過不同顏色和豐富層次的植栽，打造城市綠廊。（景觀處提供）

在植栽選擇上以多樣化不同顏色的低矮灌木，形塑豐富有層次的空間景觀。（景觀處提供）

