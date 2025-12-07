為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義縣首間兒少安置機構 安仁家園照顧弱勢孩子15年

    2025/12/07 09:47 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣安仁家園15週年。（安仁家園提供）

    嘉義縣安仁家園15週年。（安仁家園提供）

    天主教安仁家園是嘉義縣第一間兒少安置機構，照顧弱勢孩子已15年，院方舉辦15週年活動，昨到最終章「15 週年感恩彌撒暨『十』在感恩 『五』您真好」感恩餐會，以「感恩、回家、祝福」為主軸，由主教浦英雄帶領感恩彌撒揭開序幕，曾在家園成長的孩子、離職與退休夥伴、志工及社福體系夥伴等近200人返家相聚，氣氛溫馨感人。

    院童帶來活力十足的太鼓，並展現學習成果如舞蹈、空靈鼓、陶笛及扯鈴等。許多離院多年的孩子返回家園，與老師分享近況。離院孩子說，「在安仁，我感受到愛與被照顧。喜歡所有老師、社工、廚房阿姨，能住在安仁，真的很開心，也很幸福」。

    浦英雄感謝長期支持安仁家園的善心人士，「因為有大家的陪伴，孩子們才能健康長大，也學會以愛與關懷面對生命；院長謝孟潔說，離院孩子回到家園，看見熟悉的環境與老師時，那份愛與陪伴的力量總令人動容，希望安仁永遠是孩子的避風港，也希望透過這樣的團聚，傳遞感恩、祝福與希望。

    昨餐會頒發年資獎、優良志工獎及院童特殊獎項，感謝他們長年守護孩子；許多離院孩子說，最懷念的正是「一起吃飯的溫度」，相聚不僅是對過去的回顧，更象徵愛與陪伴的延續。

    孩子們展現才藝。（安仁家園提供）

    孩子們展現才藝。（安仁家園提供）

    安仁家園長期照顧弱勢孩子。（安仁家園提供）

    安仁家園長期照顧弱勢孩子。（安仁家園提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播