    首頁 > 生活

    馬祖東引拚觀光 拍照打卡不送高粱酒、改送樂高積木

    2025/12/07 09:28 記者俞肇福／綜合報導
    東引鄉長林德建說，2○25年秋冬旅遊東引觀光活動不送高粱酒，改推出限量版「東湧燈塔樂高積木組」，非設籍連江縣的民眾登島打卡拍照分享，可獲得樂高積木組，贈完為止。（圖為東引鄉公所提供）

    每逢東北季風起，秋冬遊客變少，位於國境之北的馬祖4鄉紛紛推出住宿送酒或是送消費兌換券吸客。東引鄉長林德建說，2○25年秋冬旅遊觀光活動不送高粱酒，改推出限量版「東湧燈塔樂高積木組」，邀請民眾在冬季走進東引、感受離島獨有的季節魅力。活動自即日起至2○26年2月28日止（贈完為止），凡完成指定任務並提交相關資料者，即可獲得限定紀念禮品，為旅程留下專屬東引的冬季記憶。

    林德建指出，旅客只需於活動期間與東引地標「KEEP DONGYIN」意象合照，或在島上拍攝到「東引」二字任意畫面（擇一即可），並將照片上傳至個人Facebook或Instagram「貼文或限時動態」，同步標註兩組指定標籤#KEEPDONGYIN、#在東引拚一座島，即可於島上兌換限量「東引意象積木禮盒」。

    林德建說，今年東引鄉公所以「闔家同樂」為概念設計積木禮盒，希望讓旅客不只帶走旅行的回憶，也把東引的特色與象徵帶回家。東湧燈塔、海景、島嶼地形等意象，都以積木形式重新詮釋，深受期待。

    東引鄉公所指出，兌換時間為每天9時至21時，旅客須憑任務上傳證明、來回船票正本、住宿收據正本及身分證件（查驗後歸還），至「東引長虹百貨行」或「東引亨裕超市」完成兌換。活動主辦單位提醒，數量有限，兌完即止，鼓勵旅客把握難得機會。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

