飲用水瓶打造耶誕樹 台南歸仁教會「諾亞之樹」13日點燈

台南歸仁教會與崑科大空設系合作，用飲用水瓶打造耶誕樹「諾亞之樹」。（崑科大提供）

迎接耶誕節，台南歸仁基督長老教會與崑山科技大學空間設計系合作，利用飲用水的水瓶，打造出垂直方舟意象的耶誕樹「諾亞之樹」，象徵生命的延續、自然的再生與人類對永續的承擔，將於13日點燈。

歸仁基督長老教會今年的耶誕樹以「生命保存與地球循環」為核心，從設計到施工，由崑科大空設系老師吳基正帶領學生團隊進行，創作靈感源自《創世紀》一書中的諾亞方舟寓言，轉化為當代環境語彙後，以「樹」象徵生命再生，以「水瓶」代表文明結構，完成1艘垂直升起的「生命方舟」。

創作團隊在堆疊的飲用水瓶中，注入不同濃度、顏色的水，自下而上逐層變化，底層的藍、綠、黃色，象徵水、植物、陽光的起源；中層橙色與紅色，代表動物與人類的生命溫度；頂層無色透明，象徵氣體、雲霧與呼吸，並指向生命最純粹的狀態。光線穿透瓶體時，色水與日光交錯反射，使整體呈現出如同呼吸般的光影律動，也讓耶誕樹不只是節慶裝置，更成為1座富含寓意的環境藝術。

崑科大空設系主任張郁靂指出，與歸仁教會合作創作耶誕樹已第8年，讓學生不只在教室畫圖，而是透過實作理解設計者在社會中的角色與影響力，完整體現循環永續與公共參與創作等當代設計的重要議題。

