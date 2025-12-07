為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市梧棲區向上路9段具潛在肇事風險 交通局完成道路改善工程

    2025/12/07 09:29 記者蘇金鳳／台中報導
    向上路九段與向上路九段465巷口增設行人庇護島等工程的改善，提升行人行走刀安全。（市府提供）

    向上路九段與向上路九段465巷口增設行人庇護島等工程的改善，提升行人行走刀安全。（市府提供）

    台中市梧棲區向上路9段是居民通勤、就醫、就學及連接臨港產業區的重要動脈，由於是相當重要的一條道路，交通局與建設局跨局處合作，辦理「梧棲區向上路九段（向上路九段322巷至臨港路二段）道路改善工程」，針對向上路9段與465、466巷口完成號誌與人行設施升級，讓行人穿越更安全、車流動線更順暢。

    交通局表示，所改善工程，包括增設放大型行人專用號誌、左轉專用燈號、行人庇護島及人行道斜坡等設施，現已陸續啟用，讓行人穿越更安全、車流動線更順暢。

    交通局長葉昭甫表示，向上路9段鄰近省道台17線及台61線，是連結梧棲市區與臨海生活圈的重要幹道，周邊包含住宅社區、商圈及台中港關連產業園區，人車往來密集。

    葉昭甫並指出，該路段因路幅筆直、重車比例高、車速較快，加上多處大型橋墩遮蔽視線，增加駕駛判斷難度，形成潛在肇事風險。過去部分路口因燈號辨識度不足，使直行、左轉、人行動線交織，容易發生人車爭道情形，因此進行工程的改善。

    交通局表示，改善工程中新增的「放大型行人專用號誌」，搭配倒數秒數顯示，可提升高齡者及視力較弱行人的辨識性；而新增「左轉專用號誌」，則有效分流直行、左轉與右轉車輛，避免動線混雜，降低橋墩遮蔽所造成的風險，提升整體通行效率。

    由於過去左轉與迴轉車輛常因墩柱遮蔽視線而增加事故風險；透過專屬時相管制後，駕駛可在明確的燈號引導下安全通行。此外，為強化行人保護，市府同步於路口設置行人庇護島，讓行人在穿越寬道路時有安全停等空間，並有效縮短單次穿越距離，增強通行安全。

    交通局在向上路九段與465巷口增設左轉專用車道及左轉專用號誌。（市府提供）

    交通局在向上路九段與465巷口增設左轉專用車道及左轉專用號誌。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播