中市梧棲區向上路9段具潛在肇事風險 交通局完成道路改善工程

向上路九段與向上路九段465巷口增設行人庇護島等工程的改善，提升行人行走刀安全。（市府提供）

台中市梧棲區向上路9段是居民通勤、就醫、就學及連接臨港產業區的重要動脈，由於是相當重要的一條道路，交通局與建設局跨局處合作，辦理「梧棲區向上路九段（向上路九段322巷至臨港路二段）道路改善工程」，針對向上路9段與465、466巷口完成號誌與人行設施升級，讓行人穿越更安全、車流動線更順暢。

交通局表示，所改善工程，包括增設放大型行人專用號誌、左轉專用燈號、行人庇護島及人行道斜坡等設施，現已陸續啟用，讓行人穿越更安全、車流動線更順暢。

交通局長葉昭甫表示，向上路9段鄰近省道台17線及台61線，是連結梧棲市區與臨海生活圈的重要幹道，周邊包含住宅社區、商圈及台中港關連產業園區，人車往來密集。

葉昭甫並指出，該路段因路幅筆直、重車比例高、車速較快，加上多處大型橋墩遮蔽視線，增加駕駛判斷難度，形成潛在肇事風險。過去部分路口因燈號辨識度不足，使直行、左轉、人行動線交織，容易發生人車爭道情形，因此進行工程的改善。

交通局表示，改善工程中新增的「放大型行人專用號誌」，搭配倒數秒數顯示，可提升高齡者及視力較弱行人的辨識性；而新增「左轉專用號誌」，則有效分流直行、左轉與右轉車輛，避免動線混雜，降低橋墩遮蔽所造成的風險，提升整體通行效率。

由於過去左轉與迴轉車輛常因墩柱遮蔽視線而增加事故風險；透過專屬時相管制後，駕駛可在明確的燈號引導下安全通行。此外，為強化行人保護，市府同步於路口設置行人庇護島，讓行人在穿越寬道路時有安全停等空間，並有效縮短單次穿越距離，增強通行安全。

交通局在向上路九段與465巷口增設左轉專用車道及左轉專用號誌。（市府提供）

