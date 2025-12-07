為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    稻草變綠金 大埤三結社區建置農廢循環經濟示範場

    2025/12/07 08:47 記者黃淑莉／雲林報導
    透過蚓糞培育技術可以把稻草變可再利用的土壤改良介質。（記者黃淑莉攝）

    透過蚓糞培育技術可以把稻草變可再利用的土壤改良介質。（記者黃淑莉攝）

    推動循環經濟，雲林縣府與大埤三結社區攜手建置一座「農村循環經濟示範場域」，透過蚓糞培育技術把稻草、家戶廚餘轉廢為金，成為土壤改良的介質，可去化稻草，減少露天燃燒，還可達到循環經濟成效。

    雲林縣是全國大糧倉，其中大埤鄉每年一、二期稻作種植面積共有5400公頃，高居全國各鄉鎮之冠，收割後的稻草，過去農民多以焚化或棄置為主，造成空氣品質惡化，政府嚴格取締後，農民絞碎淹水腐爛，稻稈不完成腐敗遇雨反阻塞排水溝。

    縣府城鄉發展處長林長造表示，稻草回收可做草繩，也有香菇場將稻草與有機質栽培洋菇，但使用過再利用模式不明確，讓稻草的減碳與循環價值長期未被充分發揮，配合中央推動減碳、循環再生，縣府引入蚓糞培養與資材轉化技術，將稻草、果菜殘渣等農廢變成土壤改良用介質。

    林長造說，大埤三結社區推動稻草回收、草編文化，縣府與三結社區進一步合作，在社區建置農村循環經濟示範場域，引進蚓糞培育技術把稻草、社區家戶廚餘轉化為再生介質，提供社區農園、果樹栽培及景觀植栽使用，縣府將視成效擴大到其他社區，把農廢變為綠金。

    三結社區理事長黃迺勛指出，社區的示範場域規劃了農廢收集、分類、處理、堆置發酵、蚓糞培育等空間，由村民實地操作，目前一天可以處理社區生廚餘約45公斤，而蚯蚓的消化過程大概要15天。

    雲林縣府與大埤三結社區攜手建置一座「農村循環經濟示範場域」，透過蚓糞培育技術把稻草、家戶廚餘轉廢為金。（雲林縣府提供）

    雲林縣府與大埤三結社區攜手建置一座「農村循環經濟示範場域」，透過蚓糞培育技術把稻草、家戶廚餘轉廢為金。（雲林縣府提供）

