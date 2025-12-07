感受生態魅力 蘇澳無尾港候鳥季開跑

蘇澳無尾港水鳥保護區進入一年一度候鳥季節，最近出現大批高蹺鴴棲息度冬。（圖由李龍聰提供）

宜蘭縣蘇澳無尾港水鳥保護區進入一年一度的候鳥季節，12月起每週六下午及週日上午，當地賞鳥平台提供望遠鏡給大家賞鳥，並有志工解說，無尾港文教促進會歡迎各界走進大自然認識候鳥，感受無尾港的生態魅力。

蘇澳無尾港水鳥保護區在1993年成立，占地約103公頃，是國內第一個水鳥保護區，每年10月到隔年4月有大批候鳥到此渡冬，歷年觀察記錄到鳥類有170種。無尾港文教促進會前任理事長李龍聰最近作鳥口普查，發現不少的雁鴨科、鸕鶿、高蹺鴴棲息覓食。

無尾港文教促進會總幹事梁智雄今天（7日）指出，促進會近幾年邀請各界加入無尾港環境永續行列，獲得企業界力挺，像是記憶體模組大廠宜鼎國際股份有限公司，去年針對無尾港啟動「宜鼎生物多樣性三年計畫」，協助植樹造林、小燕鷗復育、外來種清除。

無尾港文教促進會今年再度攜手宜鼎國際辦理植樹造林活動，11月初動員150人，在無尾港泡泡湧泉區種植280株原生樹苗，盼改善水鳥保護區沿海侵蝕與沙塵問題，提升棲地環境與生物多樣性。

無尾港賞鳥平台本月起到明年3月底的週六下午與週日上午，備有望遠鏡給遊客賞鳥，透過鏡頭搜尋候鳥芳蹤，現場另有志工解說，為大家說明冬候鳥特徵與習性。

無尾港鸕鶿覓食畫面。（圖由李龍聰提供）

無尾港水鳥保護區在1993年成立，是國內第一個水鳥保護區。（圖由無尾港文教促進會提供）

宜鼎國際在無尾港舉辦植樹活動，優化棲地環境助水鳥安心過冬。（圖由無尾港文教促進會提供）

