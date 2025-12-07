為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2025關西仙草節 今天仙草加工廠持續迎賓

    2025/12/07 07:57 記者黃美珠／新竹報導
    2025關西仙草節的地景花海。（取自竹縣府官網）

    「2025共下來享仙~關西仙草節」今天在新竹縣關西仙草加工廠持續迎賓，現場有特色農產市集、魔術和音樂表演秀等，也有系列仙草咖啡、彩繪風車、共下打糍粑、DIY草莓盆栽等免費DIY體驗活動，一旁超過1公頃的仙草花田內則有2大主題裝置藝術，是關西的冬季限定農遊花季盛典。

    新竹縣副縣長陳見賢協助活動宣傳時說，關西的地形容易聚結霧氣，進而充分滋潤仙草，加上日夜溫差大，仙草的香氣跟質含量都比其他地區來得豐富。採收後的仙草又經九降風天然風乾，因此做出超高品質的關西仙草，每年可有307公噸的產量，占全台產量的80%左右，所以贏得「仙草的故鄉」之稱。

    關西鎮長陳光彩說，今年的仙草節以「童趣鄉野」為主題，除了規劃歷年最大面積的仙草花田，搭配著波斯菊花海供來客欣賞和打卡，也安排了農特產品市集、農產DIY體驗活動以及藝文表演等。

    今年也首度推出「農場旅遊專車」與主題體驗行程，跟在地的文化團體合作，推出2條免費的文化導覽路線，配合著接駁路線深度體驗關西在地的農村風光和特色產業文化。

    至於2大主題裝置藝術：「風吹花動」結合風車與花田，當風起時成片風車跟花朵同時搖曳，宛如流動的花之海。「時光角落」則位於花田中央，以木質課桌椅與積木素材搭建，呈現懷舊又童趣的「時光感」場景，彷彿把童年的教室搬進花田。

    2025關西仙草節今天在關西仙草加工廠持續迎賓。（取自竹縣府官網）

    2025關西仙草節的地景花海。（取自竹縣府官網）

