為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北耶誕馬拉松千人歡樂接力 藝人黃沐妍挺孕肚扮邱比特參賽

    2025/12/07 07:54 記者黃政嘉／新北報導
    2025新北市耶誕馬拉松接力賽，逾500支隊伍今晨5點半於新北市民廣場前鳴槍起跑。（記者黃政嘉攝）

    2025新北市耶誕馬拉松接力賽，逾500支隊伍今晨5點半於新北市民廣場前鳴槍起跑。（記者黃政嘉攝）

    2025新北市耶誕馬拉松接力賽今早5點半於新北市市民廣場登場，523支隊伍首棒跑者在副市長劉和然鳴槍下起跑，擔任賽事代言人的藝人「小豬」黃沐妍挺著孕肚扮成愛神邱比特參賽，盼將祝福分享給跑者；新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪3人也組隊參賽，與民眾沉浸歡樂路跑氛圍。

    今年活動邁入第2屆，賽制以3人為1隊，賽程總長24.7公里，分為8.4、5.2與11.1公里3棒，從市民廣場出發，在大漢橋、浮洲橋2地接棒後，跑回市民廣場。

    劉和然表示，耶誕馬讓跑者在耶誕燈飾與音樂交織下，體驗浪漫城市路跑，用鈴鐺接棒，象徵沿路祝福，此屆賽事設計最後團隊「大進場」共同跑進終點拱門，讓隊友一同熱血衝線留下完賽記憶，並能獲得象徵團隊榮譽的立體拼接獎牌，拼出1棵金色聖誕樹。

    報名隊伍中，有40餘隊為變裝組，黃沐妍與Niwi、Kyoko 3人組隊參與全程賽事，黃沐妍已懷孕仍參賽跑第1棒，她表示，醫生說懷孕也須適宜運動，有助生產。

    跑第1棒的戴瑋姍說，她第1次跑耶誕馬，清晨5點半起跑真得很早，「有誤上賊船的感覺」，但她也感到興奮，整身紅色打扮具耶誕節氛圍，「祝大家耶誕快樂。」

    板橋區1間住宿酒店的3位女性員工，因為平常都有路跑習慣而組隊參賽，她們特地扮成媒人婆、手拿紅巾，用邊跑邊揮的搞笑方式，吸引目光；谷小姐與跑友們扮成牛魔王、鐵扇公主，藉由精心裝扮，盼增添歡樂氛圍。

    今年新北耶誕城自11月14日登場，一路開城至12月28日，觀旅局長楊宗珉表示，系列活動之一的耶誕馬結合運動與觀光，希望民眾都能來耶誕城感受節慶魅力，明年4月還有「追火車」鐵道馬，觀旅局將持續打造更多結合節慶與運動的城市體驗。

    擔任賽事代言人的藝人「小豬」黃沐妍（中）挺著孕肚裝扮愛神邱比特參賽全程跑第3棒，盼將祝福分享給跑者。（記者黃政嘉攝）

    擔任賽事代言人的藝人「小豬」黃沐妍（中）挺著孕肚裝扮愛神邱比特參賽全程跑第3棒，盼將祝福分享給跑者。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪3人組隊參賽，戴瑋姍跑首棒，和民眾沉浸歡樂路跑氛圍。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪3人組隊參賽，戴瑋姍跑首棒，和民眾沉浸歡樂路跑氛圍。（記者黃政嘉攝）

    民眾扮媒人婆、手拿紅巾，以搞笑路跑方式，吸引眾人目光。（記者黃政嘉攝）

    民眾扮媒人婆、手拿紅巾，以搞笑路跑方式，吸引眾人目光。（記者黃政嘉攝）

    民眾扮牛魔王、鐵扇公主參與耶誕馬。（記者黃政嘉攝）

    民眾扮牛魔王、鐵扇公主參與耶誕馬。（記者黃政嘉攝）

    跑友穿上綠色披肩，裝扮成星星聖誕樹參賽。（記者黃政嘉攝）

    跑友穿上綠色披肩，裝扮成星星聖誕樹參賽。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播