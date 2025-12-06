為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南耶誕跨年第2場「佳里童話太空站」熱鬧 吸客6000人

    2025/12/06 22:19 記者楊金城／台南報導
    台南跨年親子系列活動，「佳里童話太空站」有小丑雜耍表演。（市府提供）

    台南跨年親子系列活動，「佳里童話太空站」有小丑雜耍表演。（市府提供）

    「2026台南好young」耶誕跨年系列活動接力演出，第2場親子活動「佳里童話太空站」今天（6日）在佳里體育公園登場，吸引多達6000人次親子家庭參加，氣氛歡樂，最後一場「南紡童趣太空站」12月13日將在東區時代公園舉辦。接下來3場演唱會為12月20日、27日及31日跨年夜。

    副市長趙卿惠到場與民眾同樂，分享台南近年推動的多項友善親子家庭政策，也陸續推出社會住宅，要讓年輕家庭在台南快樂安居。佳里體育公園在市府改造下成為地方亮點，遊憩設施更新，並有特色遊戲場。

    「佳里童話太空站」請來日本扯鈴冠軍、花式直立鈴創新者鄭湧蒼帶來精彩表演，三顆鈴、兩副棍子的高難度特技博得滿堂彩；氣球創作及泡泡派對成為吸睛亮點，現場充滿歡笑聲。「如果兒童劇團」演出，以溫馨有寓意的「布萊梅樂隊」帶領孩子從故事中學習尊重、合作與勇氣，深受親子喜愛。

    市府說，今年3場「太空站」親子活動特別集結多位具國際水準的街頭藝人，包括扯鈴、雜耍、小丑、馬戲、魔術、氣球與溜溜球等，希望打造難得一見、專屬台南的跨年嘉年華。雖然台南舉辦跨年活動的經費並非全台最高，但市府用心規劃，使活動精彩度、多樣性與創意絕對名列前茅。演唱會發布首波卡司包括告五人、動力火車、玖壹壹及日本樂團，後續陣容陸續公布。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播