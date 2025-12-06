台南耶誕跨年第2場「佳里童話太空站」熱鬧 吸客6000人

台南跨年親子系列活動，「佳里童話太空站」有小丑雜耍表演。（市府提供）

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動接力演出，第2場親子活動「佳里童話太空站」今天（6日）在佳里體育公園登場，吸引多達6000人次親子家庭參加，氣氛歡樂，最後一場「南紡童趣太空站」12月13日將在東區時代公園舉辦。接下來3場演唱會為12月20日、27日及31日跨年夜。

副市長趙卿惠到場與民眾同樂，分享台南近年推動的多項友善親子家庭政策，也陸續推出社會住宅，要讓年輕家庭在台南快樂安居。佳里體育公園在市府改造下成為地方亮點，遊憩設施更新，並有特色遊戲場。

「佳里童話太空站」請來日本扯鈴冠軍、花式直立鈴創新者鄭湧蒼帶來精彩表演，三顆鈴、兩副棍子的高難度特技博得滿堂彩；氣球創作及泡泡派對成為吸睛亮點，現場充滿歡笑聲。「如果兒童劇團」演出，以溫馨有寓意的「布萊梅樂隊」帶領孩子從故事中學習尊重、合作與勇氣，深受親子喜愛。

市府說，今年3場「太空站」親子活動特別集結多位具國際水準的街頭藝人，包括扯鈴、雜耍、小丑、馬戲、魔術、氣球與溜溜球等，希望打造難得一見、專屬台南的跨年嘉年華。雖然台南舉辦跨年活動的經費並非全台最高，但市府用心規劃，使活動精彩度、多樣性與創意絕對名列前茅。演唱會發布首波卡司包括告五人、動力火車、玖壹壹及日本樂團，後續陣容陸續公布。

