換裝逛金門老街 百大文化基地玩出新風華

透過換裝的沉浸式體驗，進行金門後浦街區文化節點走讀。（台南生活美學館提供）

國立台南生活美學館今（6）日與金門王慶雲洋樓合作，舉辦「百大文化基地—百年風華．金門後浦洋樓走讀工作坊」，以沉浸式換裝結合街區導覽，讓參與者跨越時空、走進僑鄉文化。

王慶雲洋樓建於1934年，是後浦街區極具代表性的南洋風格建築，融合五腳基、鐵鑄窗花、百葉窗與花磚，呈現僑匯文化與在地工藝交織的建築語彙。經金門縣府修復活化後，由地方團隊營運，透過導覽、展覽與換裝體驗，讓洋樓成為連結記憶與當代生活的文化空間，並入選文化部首屆「百大文化基地」。

此次走讀以王慶雲洋樓為起點，路線橫跨陳詩吟洋樓、模範街、總兵署、將軍第、浯江書院及百年存德中藥房等據點，以步行方式勾勒金城街區百年變遷。許多參與民眾分享，換裝漫步老街「彷彿走回老僑鄉年代」，亦有學員表示，在導覽解說下，「每棟洋樓都成了一個時光故事」。

台南生活美學館表示，希望透過沉浸式體驗與深度走讀，帶領大眾重新理解後浦街區的歷史層次與洋樓價值。熟悉街巷因換裝、導覽而呈現不同風貌，也讓百年洋樓的文化記憶得以在世代間延續。

