花蓮泥流毀復育原生旱稻 迷你小怪手助光復災區農場復原

花蓮光復鄉邦查農場在堰塞湖溢流後受災，農場的土地被覆蓋厚厚泥土，乾燥後變得異常堅硬，需要小怪手幫忙清理。（張順教高科技產業研究室提供）

花蓮光復鄉邦查農場復育原生旱稻，幸好仍有保種，將在土地清理後重新開始種植。（張順教高科技產業研究室提供）

馬太鞍溪堰塞湖9月溢流重創下游花蓮光復鄉，部落從事阿美族原生旱稻復育的邦查有機農場也遭受泥流覆蓋，不僅讓眾多認同農場主人蘇秀蓮理念的鏟子超人投入協助，張順教高科技產業研究室也發起募集行動購入一台50型二手怪手，今天給農場，希望幫助農場重啟。

強烈颱風樺加沙9月襲台，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉數百公頃的村落與農田被灰黑色泥沙吞沒，阿美族農民蘇秀蓮經營的5公頃「邦查有機農場」也損失慘重，她多年來默默堅持復育阿美族祖先原生旱稻品種，卻遭洪災幾乎摧毀。

蘇秀蓮說，農場5公頃田地全毀、溫室與農機具被沖走，損失至少500、600萬，等於農場未來2年幾乎無法收成，這段時間感謝許多人善意的幫助，農場不會永遠受災，會努力站起來。

捐贈迷你小怪手的張順教高科技產業研究室，在災區朋友的推薦下，接觸邦查農場，認識蘇秀蓮對原生種保育的熱忱後佩服不已，上月也特別到花蓮拜訪農場，目睹蘇秀蓮面臨的困境，同時也看見了她天生的樂觀與韌性。

在得知只要有一台怪手，蘇秀蓮就能開始清理農地，重啟原生旱稻的復育，張順教博士隨即在「高科技產業研究室」發起了募款馬上獲熱血回應，不到1天的時間內，包含張順教在內計有31人匯聚愛心款項37萬元，不僅足以購入50型二手小怪手一台，連從中部運送至花蓮的運送費也一併包辦。

捐贈儀式今天在農場舉行，張順教博士認為，這台怪手不只是一項農機具，也肩負著重啟原生旱稻生命脈動的使命，當旱稻能夠再次抽穗，也代表阿美族祖先的糧食就能重新活過來。

