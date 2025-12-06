為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    耶誕+跨年效應！台中餐飲業迎旺季 推鍋物、海鮮及奧菜

    2025/12/06 21:29 記者蔡淑媛／台中報導
    勤美洲際酒店采月鍋品結合粵式老火湯與當令海陸食材，強調暖胃、滋養的飲食取向。（記者蔡淑媛攝）

    勤美洲際酒店采月鍋品結合粵式老火湯與當令海陸食材，強調暖胃、滋養的飲食取向。（記者蔡淑媛攝）

    歲末年終，耶誕節與跨年接連登場，台中市餐飲與旅宿產業進入年度重要旺季，迎接聚餐、家庭聚會與節慶活動增加，勤美洲際酒店采月鍋品、星享道酒店國際自助餐、台中金典酒店金園中餐廳等多家業者陸續調整菜單內容與服務形式，透過節慶餐飲、冬令進補，吸引年終聚會人潮。

    進入冬季後，餐飲業也同步推出以溫補為訴求的季節性菜色，勤美洲際酒店采月鍋品結合粵式老火湯與當令海陸食材，強調暖胃、滋養的飲食取向，中餐行政主廚吳錫卿團隊研發出3道粵式老火湯品，推出冬季限定海陸雙人套餐，吸引消費者寒冬吃補。

    星饗道國際自助餐，即日起從冷盤、生食到熱食料理全面調整，並加入多款以鮮蝦為主題的創意料理。（記者蔡淑媛攝）

    星饗道國際自助餐，即日起從冷盤、生食到熱食料理全面調整，並加入多款以鮮蝦為主題的創意料理。（記者蔡淑媛攝）

    在自助餐市場方面，業者則以蝦、蟹等海鮮為主軸進行全區菜色換季，星享道酒店集團旗下星饗道國際自助餐，從冷盤、生食到熱食料理全面調整，加入多款以鮮蝦為主題的創意料理，龍蝦可頌堡、酪梨鮮蝦卷、雞尾酒酪梨鮮蝦沙拉等，滿足歲末聚餐需求。

    另有中式餐廳推出全新主廚創作料理。台中金典酒店金園中餐廳推出「呷福飽」1專案，以港點、粵式料理為賣點採現點現做，吃到飽；也事出至明年3月專安案，精選7道新菜登場。

    台中金典酒店金園中餐廳推出「呷福飽」專案，以港點、粵式料理為賣點採現點現做，吃到飽（金典酒店提供）

    台中金典酒店金園中餐廳推出「呷福飽」專案，以港點、粵式料理為賣點採現點現做，吃到飽（金典酒店提供）

    配合耶誕節到來，勤美洲際酒店也推出節慶限定的早午餐活動，12月25日首度對外開放，現場除了供應耶誕火雞、爐烤牛排、煙燻鮭魚、海鮮冷盤、港點與現做蛋料理等佳餚，也安排耶誕老人與親子互動、合影，吸引家庭客層。

    迎接耶誕節，勤美洲際酒店推出節慶限定的早午餐活動。（勤美洲際酒店提供）

    迎接耶誕節，勤美洲際酒店推出節慶限定的早午餐活動。（勤美洲際酒店提供）

