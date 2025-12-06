為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    令狐與令狐沖有關? 首屆「稀有姓氏」聚會台中登場 這個姓全台僅18人

    2025/12/06 21:09 記者蔡淑媛／台中報導
    前台中市長令狐榮達姓「令狐」，全台僅18人。（民政局提供）

    前台中市長令狐榮達姓「令狐」，全台僅18人。（民政局提供）

    罕見姓氏大集合！台中市稀有姓氏聯誼會逾240名成員，共有200個稀有姓氏，今天舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動相見歡，活動發起人、前台中市長令狐榮達姓「令狐」，全台只有18人，屬極為罕見的複姓。

    台中市稀有姓氏聯誼會發起人令狐榮達說，自己姓氏稀有，兒時常被老師關注，特別乖，不敢做壞事，成年對姓氏文化深感興趣，很多人問他「與小說笑傲江湖男主角令狐沖關係？」3年前任職市府副市長期間，因緣際會成立稀有姓氏LINE群組，現大有超過240名成員，涵蓋200多個稀有姓氏。

    令狐榮達也分享，令狐姓氏可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏；另一位聯誼會發起人麻高霖也帶來有趣經歷，「麻」姓全台約百餘人，國中時班上恰好有位同學姓「別」，同學們便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。

    令狐榮達說，目前台灣共1785種姓氏，其中陳、林仍為全國最多姓氏；而全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」、「下」等，令狐姓，目前全台共有18人，排名所有姓氏中925名。

    市長盧秀燕也來參加活動開眼界，她也感謝令狐前副市長發起活動，促進宗親互動並傳承家族歷史，相信活動能凝聚社群，體現慎終追遠的精神。

    民政局長吳世瑋說，內政部自2005年起編印《台閩地區姓氏統計》，並於2023年出版第8次《全國姓名統計分析》，透過長期資料蒐集，掌握國內姓氏與名字的變化與分布情況，根據2024年統計，全國共有1785個姓氏，包括單姓1667個、複姓118個，其中人口最多的前十大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

    稀有姓氏「令狐」，全台只有18人。（記者蔡淑媛攝）

    稀有姓氏「令狐」，全台只有18人。（記者蔡淑媛攝）

    稀有姓氏聯誼會共有200個稀有姓氏，今天舉辦首屆活動相見歡。（民政局提供）

    稀有姓氏聯誼會共有200個稀有姓氏，今天舉辦首屆活動相見歡。（民政局提供）

