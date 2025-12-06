台南市圖聖誕樹點燈 好想兔、小賤狗等人氣IP助陣

台南市圖在永康新總館進行聖誕樹點燈，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

台南市立圖書館聖誕樹晚間正式點燈，今年選用經典的本土文學元素來妝點，融入西式的節慶氛圍，相當特別；人氣IP小賤狗、好想兔，還有7-ELEVEN的OPEN將，以及知名的蛙寶與菜奇鴨、夜奇鴨等吉祥物都來助陣，深受大小朋友喜愛。

今年南市圖永康總館的聖誕樹主題為「新‧臺灣派對」，設置在閱之森公園，由文化局長黃雅玲主持點燈儀式，當地的大東橋商圈發展協會，下午起也配合舉辦應景的市集活動，炒熱氣氛。

大東橋商圈更結合安定區農會，準備了500份麻油雞料理，現場發放，人潮擠爆。

市圖的聖誕樹以台灣文學為核心精神，精選20本具代表性的作品，將書中人物、場景與意象，化為充滿在地風土、庶民情感與閱讀氣息的光影燈板。

市圖館長楊馥菱表示，本土文化元素與西洋節慶經典的巧妙融合，成功打造出極具在地溫度的「台式聖誕樹」，啟燈後，將帶來璀璨的歲末夜。

永康區長李皇興、立委陳亭妃，以及議員李鎮國、陳秋萍、朱正軒、黃肇輝、楊中成等人也聯手點燈，翻開「會發光的書」，象徵閱讀啟航，與鄉親們一起迎接耶誕的到來。

市圖吉祥物蛙寶與耶誕老人搭乘粉紅專車進場，菜奇鴨、夜奇鴨、好想兔、小賤狗、OPEN將等也驚喜現身，陪伴大小朋友一起倒數，完成點燈任務。

黃雅玲說，新總館點燈已成為最受期待的城市活動之一，今年將西洋耶誕象徵與本土人文精神結合，打造別具創意設計的聖誕樹，在節慶氛圍中，也同時看見不同世代的台灣故事與土地記憶。

今年台式聖誕樹以20部知名文學為創作基礎，包含《負荷》、《送報伕》、《魯冰花》、《媽祖祭》、《嫁粧一牛車》、《風鳥皮諾查》與《兒子的大玩偶》....等，都相當經典。

被選用妝點聖誕樹的作品，橫跨日治、戰後到當代，呈現近百年台灣社會的小人物生命力、庶民幽默、市井記憶與文化軌跡。

市圖以視覺設計重新詮釋，作品意象於光影中重生，不再只停留書頁，更走入公共空間，民眾從聖誕樹上遇見自身的故事，讓西方節慶來到台南長出在地的文化語言。

台南市圖聖誕樹點燈活動中，蛙寶吉祥物乘車進場，人氣IP小賤狗、好想兔也現身助陣。（記者吳俊鋒攝）

今年台南市圖的聖誕樹，以「台灣文學」為核心精神，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

