快儲水！高雄6區明停水10小時、影響60萬戶

高雄6區7日停水10小時，總計影響60萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

水公司澄清湖廠明天（12月7日）辦理69kV變電站電氣設備檢驗，高雄市三民、鳳山等6區將於7日8時至18時停水10小時，總計影響60萬戶用水，請民眾提早儲水備用。

停水區域6區共27萬戶，包括苓雅區全區；仁武區全區；鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里；鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

三民區博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里停水。

此外，壓降區域7區共33萬戶，包括鹽埕區全區；新興區全區；鼓山區全區；前金區全區；左營區全區（莒光里、光輝里除外）；鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

三民區鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。24小時客服電話1910。

