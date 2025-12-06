為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹FUN聖誕點燈 主燈「逐夢之樹」亮起 車站光雕每晚放閃

    2025/12/06 20:03 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府舉辦新竹FUN聖誕，今晚舉行主燈「逐夢之樹」點燈儀式，並有百年車站光雕展演，讓新竹的夜空璀璨繽紛。（記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦新竹FUN聖誕，今晚舉行主燈「逐夢之樹」點燈儀式，並有百年車站光雕展演，讓新竹的夜空璀璨繽紛。（記者洪美秀攝）

    新竹市「2025新竹FUN聖誕」今晚在新竹火車站站前廣場點燈，百年車站光雕展演與耶誕樹主燈也依序亮起，為冬夜點亮繽紛光影，宣告城市冬季慶典正式展開，活動將到12月31日，在新竹火車站、東門城與護城河畔，都可欣賞到光雕展演，並有耶誕市集。

    今年光雕展演，以「幸福新竹」為主題，配合三段式時空軸線呈現城市故事，「竹塹風華」回望歷史底蘊，「風城進化」展現轉型與進步，而「迎曦順風」勾勒未來願景。大型聖誕主燈「逐夢之樹」結合大片LED螢幕，打造具科技感的聖誕樹意象，呼應新竹「科技之城」特色。

    光雕展演即日起至12月31日止，每日18時起整點播出（配合音量管制，最後一場為21時50分），以光影投射在新竹百年火車站立面，結合動態影像與節慶元素，帶來動人視覺效果，邀市民來拍照打卡。

    其中耶誕市集匯集耶誕氛圍與在地特色，結合商圈堆出多項串連活動，並提供總價值高達15萬元的獎品作為摸彩好禮。

    新竹市府舉辦新竹FUN聖誕，今晚點燈，並有百年車站光雕展演（見圖）。（記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦新竹FUN聖誕，今晚點燈，並有百年車站光雕展演（見圖）。（記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦新竹FUN聖誕，今晚點燈，並有百年車站光雕展演（見圖）。（記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦新竹FUN聖誕，今晚點燈，並有百年車站光雕展演（見圖）。（記者洪美秀攝）

