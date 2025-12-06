為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    名人加持也沒用 台灣夜市消失中？ 網一面倒：不便宜了

    2025/12/06
    有網友發文感嘆台灣特殊文化夜市在消失中，但留言區顯然不以為意，覺得夜市已經沒有夜市價格，甚至有些比小吃店還貴；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    夜市是來台灣觀光旅遊指南都會點名的「必去」景點，就連台灣觀光署出國宣傳，也經常以「夜市」為賣點，吸引外國人來台灣品嘗特色文化及美食，但這項特色恐怕在逐漸消失中？有網友發文感嘆，連最知名的士林夜市，現在的攤位也大減一半，不過，留言區罵聲一片，「夜市價格已經不夜市了」、「熱擠貴」、「沒cp值了」。

    網友在PTT以「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中…」為標題發文，提到看新聞報導說，「台灣的夜市正在消失當中」，即使有黃仁勳等許多名人加持，夜市還是正在沒落中，消失的原因有：觀光客消費力下滑，租金、食材成本也連年上漲，還有堪稱國安問題的缺工問題，這個台灣特色的夜市文化，隨著時代演進，現在正在慢慢地消失中。

    不過比起原PO在感嘆的「夜市文化消失」，多數網友顯然不以為意，反而點出最在意的價格問題，「那麼貴，比吃到飽還貴了，誰要逛」、「夏天太熱，而且價格跟美食街差不多」、「貴的要死又髒」、「每個地方的夜市都越來越像，價格也很不夜市了」、「夜市價格跟小吃店差不多，選誰？」、「便宜這個最大的優勢消失了，那就只缺點」、「一直吹國際觀光夜市，結果連人行道也沒有」。

    但也有網友提到，如果不是主打觀光客的夜市，其實品質還在，在地人也買帳，「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「只喜歡去住家附近的夜市，不喜歡觀光夜市」。

