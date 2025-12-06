為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    味全龍捐百本繪本 小龍女北市圖親自說故事

    2025/12/06 19:15 記者甘孟霖／台北報導
    味全龍職業棒球隊今（6日）宣布捐贈100本《WOW！全壘打囉！》立體有聲繪本，並由啦啦隊說故事給小朋友們聽。（味全龍提供）

    味全龍職業棒球隊今（6日）宣布捐贈100本《WOW！全壘打囉！》立體有聲繪本，給台北市立圖書館及所屬分館，推動閱讀公益；今天也邀請小龍女成員馬妹、親子MC小螞蟻帶來精采的《WOW！全壘打囉！》說故事時間，與現場小朋友們熱烈互動。

    此次公益計畫由味全龍攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計劃，與台北市立圖書館共同合作，希望透過棒球元素結合閱讀體驗，陪伴孩子在故事中培養想像力與探索精神。今日記者會中，由味全龍副領隊莊璦菁與北市圖館長洪世昌共同完成捐贈儀式，象徵球團深耕城市、落實公益責任的承諾。

    捐贈儀式後，馬妹與小螞蟻帶來精采的《WOW！全壘打囉！》說故事時間，現場搭配吉祥物芮美與孩子們互動熱烈，笑聲不間斷；許多家長也分享，繪本中結合圖畫故事與球賽應援聲的設計，讓孩子宛如置身天母棒球場觀賽，今天由啦啦隊說故事，陪伴孩子度過溫暖的閱讀午後，留下難忘的美好回憶。

    味全龍球團表示，不僅於球場全力以赴，也持續透過多元社會參與讓運動發揮更大的社會價值，未來將陸續推出數場「味全龍有聲書」說故事活動，走入社區、圖書空間與親子場域，讓棒球精神與閱讀結合，感染更多小朋友。

    味全龍持續秉持與台北這座城市共同成長的理念，結合運動、教育與公益三大核心，打造更具溫度與影響力的球隊文化，陪伴孩子在故事與棒球的世界中勇敢追夢、快樂成長。

