週日氣溫回升！中南部飆28度 早晚仍偏涼

週日各地氣溫將逐漸回升。（資料照）

週日（7日）因東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，北部高溫約25度、中南部高溫可達28度，不過早晚仍偏涼。

中央氣象署預報，週日受輻射冷卻影響，早晚仍較涼，但東北季風減弱，各地氣溫會逐漸回升，中南部日夜溫差較大。而各地大多為晴到多雲，水氣將進一步減少，僅基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區，有零星的短暫雨。此外，清晨苗栗以南地區，易有局部霧或低雲影響能見度，請多加注意。

溫度方面，週日因輻射冷卻影響，各地低溫普遍為13至18度，北部、東半部高溫約24至26度；中南部為25至28度，苗栗以南日夜溫差大，請適時調整穿著。離島的澎湖為晴時多雲，約20至23度；金門為晴時多雲，約16至23度；馬祖為晴時多雲，約16至20度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一清晨，下一波東北季風將南下，北部、東北部會轉為陰陣雨天氣；新竹以南則是雲量稍多，影響並不大。不過這波東北季風帶來的冷空氣偏少，北部、東北部降溫不太明顯，僅白天高溫略降至22至23度；中南部與東南部的高溫仍有26至28度。

紫外線指數方面，週日僅台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北東風至偏東風，中南部易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日中南部高溫可達28度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日中南部易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

