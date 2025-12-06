為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園》中藥本草文化節 藥燉排骨免費嚐

    2025/12/06 18:59 記者謝武雄／桃園報導
    「中藥本草文化節」桃園場活動，吸引不少民眾到場。（記者謝武雄攝）

    由衛生福利部委託中華民國中藥商業同業公會全國聯合會舉辦「中藥本草文化節」桃園場活動，今起連續兩天在桃園藝文廣場舉行，今年除有專業中醫師分享與中藥材的安全辨識，讓民眾學習「食補調理、藥食同源」，還有藥膳排骨湯免費品嚐、中藥材辨識、手作體驗教室，無論大朋友、小朋友都能透過互動遊戲與香氣滿溢的藥膳料理，近距離接觸中藥文化之美。

    衛生福利部中醫藥司簡任技正蔡素玲也代表司長到場致意，她也提到，為推廣中藥本草文化，傳承健康養生觀念，衛生福利部中醫藥司與中華民國中藥商業同業公會全國聯合會在全國各地舉辦6場「中藥本草文化節」活動，桃園場由桃園市中藥商業同業公會承辦，活動結合中醫藥知識、藥膳美食、親子體驗與趣味互動，讓民眾在輕鬆氛圍中認識中藥的日常應用，感受「食在安心、藥補養生」的健康生活精神。

    現場活動包含免費品嚐暖心藥膳排骨湯、中藥材辨識、趣味十足的手作體驗教室，另「好物市集」展售各類特色食品與健康產品，讓大家購物、學習、品嚐一次滿足。

    「中藥本草文化節」桃園場活動，吸引不少民眾到場。（記者謝武雄攝）

