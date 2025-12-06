澎湖紫菜鮮蚵節 白沙鄉民大啖美食

白沙紫菜鮮蚵美食節活動現場，吸引大批人潮。（記者劉禹慶攝）

白沙鄉公所今年紫菜鮮蚵美食，今（6）日在講美龍德宮廟口辦理，現場12道美食攤位都大排長龍，還好鄉公所食材準備豐盛，讓民眾大啖地方美食，又能呷免驚。鄉長宋萬富在現場熱情迎賓，由於本屆宋萬富已2屆任滿，已宣布轉換跑道參選議員，白沙僅有2席議員名額，直接衝擊同派系魏睿宏議員連任之路，引發各界關注。

講美是白沙鄉最大紫菜養殖中心，同時也是牡蠣養殖盛產地，講美社區發展協會利用這2樣食材，並邀集附近店家一起烹煮多道美味料理，讓大眾認識紫菜、鮮蚵的美味，同時也推廣白沙特產紫菜與鮮蚵，帶動養殖戶觀光商機，紫菜鮮蚵美食節蔚為地方盛事。

現場美食有紫菜丸、紫菜冬粉、紫菜香腸、鮮蚵麵線、鮮蚵捲及蚵嗲等料理供大家品嚐，每個攤位都大排長龍。澎湖海域因為水質清澈，冬天水溫較冷約在16℃到22℃之間，很適合紫菜生長，尤其講美村的潮間帶寬闊，是目前人工養殖紫菜最大的產地。

紫菜為可食性紅藻，含豐富蛋白質、多醣及許多營養成分，素有「澎湖黑金」之稱，適合各年齡層補充營養，尤其適合銀髮族及素食人口補充植物性蛋白質、鈣質及膳食纖維。希望透過開發紫菜產品、加強社區推廣，創造當地居民的就業機會及增加養殖收入，更讓澎湖紫菜產業回到往日榮景。

白沙鄉長宋萬富二屆任期屆滿，宣布轉換跑道投入議員選舉。（記者劉禹慶攝）

