    首頁 > 生活

    桃青志工隊協助泰馬越柬等國兒童營隊 總圖成果展看見身影

    2025/12/06 19:13 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政與桃青志工合影。（桃園市政府提供）

    桃園市青年事務局輔導成立桃青志工隊，除了國內服務，今年首度啟動「桃青國際志工隊」，行前課程學習跨文化理解、教案設計與團隊合作，赴泰國、馬來西亞、越南與柬埔寨協助兒童營隊、英語教學與資訊教育，與當地人建立濃厚感情，青年事務局今天在總圖舉行成果展，希望鼓勵更多青年加入服務行列。

    青年事務局長侯佳齡說，今年成果展以「用行動說故事」為主題，透過照片、影片與青年成果作品，回顧青年志工一年來在國內外各項服務中的實際行動，向所有投入服務的青年表達肯定與鼓勵。

    侯佳齡說，桃青志工隊依任務分為「聞青記者隊」、「草青志工隊」及「職青志工隊」，在國內服務中，青年志工則協助活動現場引導、闖關互動、課程協辦與會場布置，讓每場活動更加順利，也讓更多市民看見青年服務身影。

    桃園市長張善政出席活動時說，不論是在國內或國外參與志願服務，志工動機都是助人，卻往往在服務過程中，發現自己得到的收穫與回饋遠超乎預期，尤其是國際志願服務，更能讓志工們體驗、反思並更加珍惜自身生活環境，也感謝青年志工奉獻時間幫助他人，也相信都能獲得難忘回憶。

