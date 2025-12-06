金門高中「玉柳講堂」啟用 捐助人東周化工董事長陳永東揭牌

金門高中家長會長歐陽儀雄（左一起）、校務發展基金會董事長洪成發、校友會理事長林榮泉、副縣長李文良、東周化工董事長陳永東周心嫻夫婦、立委陳玉珍、金門高中校長鄭青青、前校長許自佑，為金中「玉柳講堂」揭牌。（記者吳正庭攝）

國立金門高中「玉柳講堂」今天揭牌啟用，講堂捐助人東周化學工業股份有限公司董事長陳永東，專程返回母校主持揭牌儀式說，希望校方多邀請專家學者講故事，談一些對年輕人有幫助的話，幫助年輕人了解人生意義，開啟智慧之窗。

1975年，陳永東畢業於金門高中高商科，幼年三餐不繼，被列1級貧戶，他在講堂入口處留給學弟1段話：「這是1個知識經濟時代，多讀書、多閱歷，是改變命運最好的捷徑，古代『晴耕雨讀』是脫貧最佳的寫照」。

請繼續往下閱讀...

「玉柳講堂」是陳永東感念母親呂玉柳的教養恩情，在金中前校長許自佑牽線下，捐助講堂內部布置及器材，這也是金中第1個以人名命名的教學空間；出席者除了行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、立委陳玉珍，另名金門傑出的旅台鄉親，也是台灣頂尖大型物業管理的怡盛集團負責人黃平璋，也到場見證金門「僑資興學」的新篇章。

年輕創業時不怕苦，曾騎中古機車「凸」半個台灣推銷漆料的陳永東，自小受母親教晦甚深，是母親一步一腳印把全家從1級貧戶的困境中帶出來，對他一生影響很大，即使母親已離世24年，他依然記得在那一陣子至少有三個月，從新店的中央新村住家開車去工廠的路上，都因思念母親情切，悲從中來，哭到他的眼鏡看不清楚前方，不得不停下車一段時間。

陳永東留給學弟的話指出，後來改善生活回饋社會，都是母親教育所致，母親生前囑咐：「多幫助需要幫助的人，好事儘量做，與人為善，不與人爭」，母親不識字，卻充滿生活智慧。

金門高中表示，陳永東自2014年起，陸續贊助金中校務經費、校務發展及校友會，包括此次講堂捐助150萬元，已累計捐贈母校逾570萬元。

國立金門高中「玉柳講堂」揭牌啟用，講堂捐助人東周化工董事長陳永東說，希望邀請專家學者到講堂講故事，幫助年輕人開啟智慧之窗。（記者吳正庭攝）

金門高中「玉柳講堂」揭牌啟用，講堂捐助人陳永東帶著包括二女兒的外籍未婚夫在內的家族成員參與盛事。（記者吳正庭攝）

陳永東說，母親對他一生影響很大。（記者吳正庭攝）

金門高中校長鄭青青（左）贈送感謝狀給金中大學長陳永東（右）。（記者吳正庭攝）

金門高中前校長許自佑說，金中是座具有優秀傳承的學府，尤其側門標示的「讀書不忘救國，救國不忘讀書」標語，更彰顯金中與眾不同的學習精神。（記者吳正庭攝）

金門高中大學長、東周化工董事長陳永東（坐者右九）捐贈的「玉柳講堂」啟用，副縣長李文良（坐者右八）等金門各界到場見證，另名金門傑出旅台鄉親，怡聖集團負責人黃平璋（坐者左一）也返鄉見證「僑資興學」的新篇章。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法