為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    八德三元宮建廟253週年 去年甫獲市定古蹟 今年又拿到宗教公益獎

    2025/12/06 18:33 記者謝武雄／桃園報導
    八德三元宮舉行建廟253週年慶祝活動，桃園市長張善政（左三）及地方人士都到場祝賀。（市府提供）

    八德三元宮舉行建廟253週年慶祝活動，桃園市長張善政（左三）及地方人士都到場祝賀。（市府提供）

    八德三元宮今舉行建廟253週年慶祝活動，擔任市議員的主委呂林小鳳表示，三元宮長年致力投入公益活動，透過急難救助、寒冬送暖，或中元節物資發放，希望讓大家看到宗教行善的力量，也感謝張市府團隊協助，三元宮不僅於去年獲認定為市定古蹟，今年還獲得內政部「宗教公益獎」，也在第5屆公益宗教團體評選中榮獲「金質獎」肯定，這些都是團隊努力的結果。

    張善政出席活動時表示，三元宮是桃園歷史最悠久的宮廟之一，尤其深耕地方公益，是少數能在全台宮廟中脫穎而出的佼佼者，也讓市民倍感榮耀，感謝主任委員呂林小鳳、所有委員及歷任主委用心經營廟務，祝福三元宮宮運昌隆、香火鼎盛。

    民政局長劉思遠表示，三元宮積極推動文化教育，推動「有藝思的八德三元宮」客家文化推廣系列活動，帶大家走讀古蹟、體驗客家美食；「三元宮石藝奇緣—石雕故事與文化探險計畫」讓三元宮成為最佳文化示範場域；創意筊杯擲筊大賽把民俗變得有趣，吸引更多年輕人參與。

    此外三元宮配合建廟253週年，舉辦「護佑八德祈福大法會」，同時規劃台語金曲演唱會，以及來自在地學校與團體的布袋戲、舞蹈表演，結合傳統與創意，展現八德充滿活力的藝文能量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播