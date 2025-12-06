600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點

台南市日本人協會參加遊行，高舉標語「日台一家親、歡樂向前行」。（記者洪瑞琴攝）

創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。

今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日台手牽手」、「日台一家親、歡樂向前行」標語，象徵城市與日本民間友好互動，也巧妙呼應日本首相高市早苗近期展現的友台態度，成為遊行中特別的跨國亮點。

請繼續往下閱讀...

摩登大遊行自2014年林百貨再開幕後持續舉辦，已成台南歲末盛會。今年陣容更盛大，從河樂廣場啟程，把整條街道化作流動舞台。林百貨與艸非火Fake Fire Atelier推出「繽紛旗海共創計畫」，活動前向民眾募集近千則祝福字句，轉化成彩色旗幟，由旗隊高舉進場，滿街旗海飄揚，儀式感十足。

遊行陣仗綿延，旗舞、造型、街頭雜技、歌唱到青年創作團體全都登場。林百貨旗隊、Focus時尚流行館造型隊與天馬戲創作劇團的高蹺引人注目；武魂擊、鳳天神鼓、樁集日舞美學研習社與 S.F.C 街舞團則以節奏與力道展現台南文化氣勢。台南女中、家齊高中流行服飾科、成大創意所亮眼裝扮，台南應用科技大學更推出古早味懷舊抽抽樂，沿途發送手作小禮物，讓現場氣氛更加繽紛。

遊行沿著末廣町（中正路）前進，民眾紛紛拍照記錄。隊伍回到林百貨後，由虎山實小鼓術擊樂團以澎湃鼓聲開啟後半段節目，接著啦隊女孩UniGirls帶來熱舞，現場歡呼聲不斷，不少人帶著腳踏車或椅子卡位觀賞，盛況彷彿回到林百貨昭和開幕時的熱鬧景象。

林百貨摩登大遊行，宛如裝扮嘉年華。（記者洪瑞琴攝）

百年學校台南女中學生穿著日治時期以來各時代校服。（記者洪瑞琴攝）

台南應用科技大學在遊行隊伍提供「古早懷舊抽抽樂」與大小朋友互動。（記者洪瑞琴攝）

林百貨摩登遊行繽紛熱鬧。（記者洪瑞琴攝）

古蹟林百貨前中正路封街表演，吸引民眾圍觀拍照紀錄城市歡樂。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法