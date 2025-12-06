為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點

    2025/12/06 18:32 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市日本人協會參加遊行，高舉標語「日台一家親、歡樂向前行」。（記者洪瑞琴攝）

    台南市日本人協會參加遊行，高舉標語「日台一家親、歡樂向前行」。（記者洪瑞琴攝）

    創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。

    今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日台手牽手」、「日台一家親、歡樂向前行」標語，象徵城市與日本民間友好互動，也巧妙呼應日本首相高市早苗近期展現的友台態度，成為遊行中特別的跨國亮點。

    摩登大遊行自2014年林百貨再開幕後持續舉辦，已成台南歲末盛會。今年陣容更盛大，從河樂廣場啟程，把整條街道化作流動舞台。林百貨與艸非火Fake Fire Atelier推出「繽紛旗海共創計畫」，活動前向民眾募集近千則祝福字句，轉化成彩色旗幟，由旗隊高舉進場，滿街旗海飄揚，儀式感十足。

    遊行陣仗綿延，旗舞、造型、街頭雜技、歌唱到青年創作團體全都登場。林百貨旗隊、Focus時尚流行館造型隊與天馬戲創作劇團的高蹺引人注目；武魂擊、鳳天神鼓、樁集日舞美學研習社與 S.F.C 街舞團則以節奏與力道展現台南文化氣勢。台南女中、家齊高中流行服飾科、成大創意所亮眼裝扮，台南應用科技大學更推出古早味懷舊抽抽樂，沿途發送手作小禮物，讓現場氣氛更加繽紛。

    遊行沿著末廣町（中正路）前進，民眾紛紛拍照記錄。隊伍回到林百貨後，由虎山實小鼓術擊樂團以澎湃鼓聲開啟後半段節目，接著啦隊女孩UniGirls帶來熱舞，現場歡呼聲不斷，不少人帶著腳踏車或椅子卡位觀賞，盛況彷彿回到林百貨昭和開幕時的熱鬧景象。

    林百貨摩登大遊行，宛如裝扮嘉年華。（記者洪瑞琴攝）

    林百貨摩登大遊行，宛如裝扮嘉年華。（記者洪瑞琴攝）

    百年學校台南女中學生穿著日治時期以來各時代校服。（記者洪瑞琴攝）

    百年學校台南女中學生穿著日治時期以來各時代校服。（記者洪瑞琴攝）

    台南應用科技大學在遊行隊伍提供「古早懷舊抽抽樂」與大小朋友互動。（記者洪瑞琴攝）

    台南應用科技大學在遊行隊伍提供「古早懷舊抽抽樂」與大小朋友互動。（記者洪瑞琴攝）

    林百貨摩登遊行繽紛熱鬧。（記者洪瑞琴攝）

    林百貨摩登遊行繽紛熱鬧。（記者洪瑞琴攝）

    古蹟林百貨前中正路封街表演，吸引民眾圍觀拍照紀錄城市歡樂。（記者洪瑞琴攝）

    古蹟林百貨前中正路封街表演，吸引民眾圍觀拍照紀錄城市歡樂。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播