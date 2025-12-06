行銷台7線農產品 復興枕頭山商圈促銷活動「燒滾滾」

「復興道之驛—紅花綠橘購樂趣」活動在枕頭山商圈熱鬧登場。（桃園市農業局提供）

為行銷省道台七線農產品，桃園市府農業局結合商圈，今、明兩天在枕頭山商圈舉辦「復興道之驛—紅花綠橘購樂趣」活動，首日「神之手大摸彩」，只要累積消費滿888元即可參加，獎品有6吋盆聖誕紅、砂糖橘、水蜜桃乖乖，讓得獎民眾驚喜連連，明天還有食農教育體驗，開放限量名額現場報名，參加者即可獲得6吋盆聖誕紅。

農業局長陳冠義表示，復興區除水蜜桃聞名全台外，台七桃花源休閒農業區內也盛產綠竹、桂竹、砂糖橘；每年秋冬，綠色砂糖橘與聖誕紅交織成獨特「紅花綠橘」意象，今年活動特別結合休區與商圈攜手推動農遊與消費雙主軸行銷；休區規劃特色農遊體驗，商圈推出購物優惠與人潮導入活動，使地方產業在秋冬旺季展現雙引擎效益。

「復興道之驛—紅花綠橘購樂趣」，是由桃園市復興區台七桃花源休閒農業區與枕頭山商圈共同舉辦，在枕頭山商圈熱鬧登場，活動結合秋冬盛產農產、食農教育與深度農遊，為民眾帶來兩天精彩的冬日節慶體驗。

農遊體驗以「台七小巴帶你遊」為概念，兩天規劃4條遊程，由專車帶領民眾走訪八處復興在地農場、枕頭山商圈農產購物天地及角板山戰備隧道，沿途安排手作、體驗與採購活動，活動資訊請至台七桃花源休閒農業區 （https://www.facebook.com/taoyuanred）及枕頭山魅力商圈（https://www.facebook.com/charmpillowhill）臉書粉絲專頁查詢。

台7線正值砂糖橘產季，農業局長陳冠義（左三）及地方人士向民眾推薦上山必購食品。（農業局提供）

「復興道之驛—紅花綠橘購樂趣」活動今、明在枕頭山商圈熱鬧登場。（農業局提供）

