「AI風險與AI倫理審驗國際論壇」 專家示警AI偽造聲音成金融詐欺主要手法

今年「AI風險與AI倫理審驗國際論壇」在台師大舉行，台師大副校長宋曜廷 （右）表示，台師大將持續投入AI教學與治理研究。（台師大提供）

今（2025）年「AI風險與AI倫理審驗國際論壇」在國立台灣師範大學登場，邀集國內外專家、產業與政府代表，聚焦人工智慧風險治理、倫理審查制度與台灣政策布局，探討生成式AI的挑戰，也展示在地化評測成果及語音詐騙偵測技術，語音Deepfake偵測成防詐新工具。

Fano Labs 博士林潤生在會中展示語音詐騙偵測技術，指出AI偽造聲音已成金融詐欺主要手法之一，「Dynamic Voice ID」技術可辨識聲紋異常、偵測AI合成聲音及背景指令提示資訊，有助銀行提前阻斷風險，目前已在多家金融與保險機構試行，成為AI防詐重要工具。

台師大副校長宋曜廷表示，論壇旨在打造跨域平台，聚焦AI風險分類、治理流程與倫理審查制度，推動具在地適用性的AI治理框架，AI倫理需從理念走向操作化，台師大將結合人文與教育專長，持續投入AI教學與治理研究。

韓國淑明女子大學教授徐範錫，以「提升人工智慧的透明度」為題，介紹「可解釋人工智慧（XAI）」架構，AI模型若缺乏透明度，可能在犯罪預測、臉部辨識與醫療等領域導致嚴重偏誤，XAI能協助揭露模型推論邏輯、辨識偏見來源，並以線性模型與神經網路整合方式提升複雜資料分析能力，高風險AI的偏誤治理需仰賴技術、社會科學、倫理與法規的跨域合作，才能確保AI以負責任方式部署於社會中。

麻省理工學院AI風險資料庫研究方法專家、教授麥可・諾特爾（Michael Noetel），分享MIT團隊如何建構AI風險資料庫，協助政府、企業與研究者以共同語言理解AI風險，各國皆面臨立法速度落後科技發展的問題，AI風險資料庫可蒐集偏見、不平等影響、模型錯誤與弱勢族群脆弱性等資訊，建立可追溯、可分析的風險框架，以支持更精準的緩解策略與負責任AI的實踐。

台師大AI倫理與治理中心計畫主持人、教授王維菁指出，台灣需加速建構AI治理制度，包括跨部會協調與民間第三方審驗機制，使數位發展部設立AIEC（AI產品與系統評測中心）等國家級評測單位與民間驗證機構形成互補，共同強化治理能量，建議企業將AI風險評估與倫理審查納入內控流程，建立自律標準，並透過專業培訓與學程發展，培養具AI素養及治理能力的人才，使AI治理落實於各類產業與公共場域。

