    首頁 > 生活

    創校史紀錄！建國國中勇奪客家藝文競賽2項全國第一

    2025/12/06 18:10 記者蔡政珉／苗栗報導
    創校史紀錄，苗栗縣建國國中客家藝文競賽勇奪2項全國第一。圖為客語歌唱表演類。（校方提供）

    全國中小學客家藝文競賽今天正式落幕，頭份市建國國中傍晚傳來捷報，參賽學生在國中組客語歌唱表演類、客語口說藝術類兩項比賽中各奪下全國第一，展現建國國中位於客家大縣培育的教育成果。

    建國國中校長方麗萍說，客語口說藝術類由主任黃秋香指導，學生黃紫阡、林宇飛、陳旻琪以作品《客家新世界》登台，探討新住民與客家族群在語言、飲食文化上的交融，除呼應學校「在地國際化」與國際教育方向，並讓學生理解多元共融的重要性。

    客語歌唱表演類，建國國中以展現客家阿妹追尋夢想堅毅精神的作品《月光下・轉動夢想》奪得第一，指導教師黃國哲表示，學校首度在此項目奪魁，參賽團隊除重視和聲與音樂詮釋、加強客語語韻訓練，並在編曲中加入客語對話元素，表演更具文化深度與情感力度。

    方麗萍表示，建國國中在重視升學的國中階段，仍堅持推動多元發展與國際教育，團隊在全國競賽中拿下雙冠，不僅展現學生的語文能力，更體現學校在在地文化發揚上的努力與成果。

    創校史紀錄，建國國中客家藝文競賽勇奪2項全國第一。圖為客語口說藝術類。（校方提供）

