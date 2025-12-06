為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廣播也沒用！AAA大量脫序粉絲遭韓國主辦勸阻 網怒：丟臉

    2025/12/06 18:14 即時新聞／綜合報導
    高雄主場館外粉絲洶湧。（記者洪臣宏攝）

    韓國2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今（6日）下午4時在高雄世運主場館開幕，然而，當韓國藝人進場時，現場疑似粉絲太過激動，不顧工作人員以及廣播勸導，仍任意走動，導致走紅毯環節數次喊「卡」，甚至引起韓國主辦關心。相關畫面流出後，不少網友直呼：「丟臉到國外！」

    AAA今日下午2點為星光紅毯活動，不料有網友在Threads發文分享現場畫面，表示現場部分粉絲出現失控行為，導致紅毯活動臨時喊卡，工作人員不得不出面維持秩序讓活動繼續進行，也讓不少藝人只能在紅毯後罰站曬太陽，這名網友也直呼「OMG超丟臉」、「誰說台灣人比較有素質的？」

    根據網友PO出的影片，可清楚聽見現場廣播喊：「尤其是二三樓的粉絲們，站起來是非常危險的，韓國的主辦方也不斷提醒我們，希望可以請粉絲朋友坐下來觀禮。」然而，發文網友表示，已經廣播很多次回座位，結果有部分人沒在聽，工作人員趕都趕不走。

    不少網友在貼文下方直呼：「看台區直接站一排人，腳底板黏住一樣都不走的」、「一定要用國小的方法才聽得進去是不是」、「這個直播出去不知道有多尷尬」、「丟臉」、「丟臉到國外」。

