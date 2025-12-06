為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    為桃園學測考生集氣 孔廟祈福這些吉祥神器盡出

    2025/12/06 18:16 記者謝武雄／桃園報導
    孔廟祈福活動以「禮樂長河．圓夢未來」為主題，為考生祈福。（桃園市政府提供）

    配合每年1月舉行的大學學科能力測驗，桃園孔廟今天舉行「2025桃園孔廟祈福系列活動」，依循古禮準備具象徵寓意祈福祭品，包括代表聰明「蔥」、勤勞不懈「芹菜」、好彩頭「菜頭」、持續加油「沙拉油」，以及象徵「高中」寓意的包子、糕點與粽子，市長張善政也到場分享考試經驗，祝福考生旗開得勝、學業更上一層樓。

    孔廟祈福活動以「禮樂長河．圓夢未來」為主題，結合祈福儀式、圓夢講堂與流行音樂演出3大亮點，依循古禮，準備具象徵寓意的祈福祭品，期盼以文化儀典與正向力量，陪伴全市考生迎接明年的各項大型考試。

    桃園市長張善政說，明年1月即將迎來高中學子的大學學科能力測驗，在孔廟辦理祈福活動，期盼所有應試學生在考場上都能沉著應試，充分展現多年在校所學，發揮每一分實力，考上理想大學。

    張善政也提到，市府於過去3年積極辦理暑期夏令營，規劃許多能有效拓展視野的課程，邀請國內外專家、學者授課，盼能讓桃園孩子進入大學前，就能透過多元學習管道探索興趣與未來發展方向，在感興趣的專業領域中發揮所長。

