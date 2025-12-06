青年理想生活節登場！冰球樂團、庸俗救星開唱 「實驗舞台」鼓勵秀自己

台北市長蔣萬安（中）親自出席開幕式，和青年朋友玩「Cheers！青春上桌」的推酒瓶遊戲，象為兩天活動揭幕，來自史瓦帝尼的國際生推出100分好成績，蔣萬安緊接著也推出90高分。（記者孫唯容攝）

台北市府青年局舉辦第2屆「青年理想生活節」，今（6）日至7日下午1時至8時30分，在台北表演藝術中心登場，現場結合青創市集、國際文化體驗、青年互動展演與主題特展，邀請冰球樂團、庸俗救星等人氣樂團開唱，打造一場屬於青年世代的年度生活盛典，今年首次推出「實驗舞台」，鼓勵青年勇敢上台，以饒舌、舞蹈、自彈自唱及樂器演奏等形式，展現獨特創意與舞台魅力，呈現北市青年在國際交流、公共參與、職涯探索、創業發展上豐富、多元的樣貌。

市長蔣萬安親自出席開幕式，和青年朋友玩「Cheers！青春上桌」的推酒瓶遊戲，象徵北市與青年朋友攜手並進，為兩天活動揭幕，來自史瓦帝尼的國際生推出100分的好成績，蔣萬安緊接著也推出90高分，並宣布加碼300杯免費啤酒給來現場參與活動的青年朋友。

蔣萬安致詞時表示，今年活動走出青年局基地來到表演藝術中心，從室內走到室外，就是希望讓市民朋友盡情揮灑。青年局局長周羿希表示，今年活動集結青年最熱愛的元素，包含音樂、市集、國際文化體驗與互動展演，青年局成立一年半以來，看見越來越多年輕世代勇於跨域挑戰、探索新型態職涯，不僅為自己開拓多元機會，也正在共同形塑這個世代的價值樣貌。

參與青創市集的「查高插畫」主理人查高表示，自己常參與市集活動，透過口耳相傳得知青年局的培力計畫，順利投遞後獲得2萬5的補助，順利參與插畫展獲得知名度，今天活動攤位費全免，對自己的幫助也很大，不像外面擺攤要收3、4千元攤位費，預估一天可入帳6千元以上，對於青年創業十分友善。

青年局表示，無論是青創市集或互動展演，皆邀請青年局培力的青年攤商與表演團體共同參與策畫展現創意，展現整年度的政策成果。今年展演內容更豐富，邀請來自日本吉本興業的「漫才少爺」首發演出，還有街舞Battle、特技演出、喜劇漫才以及世新大學啦啦隊與DJ的熱力應援，以多元展演全面展現青年獨有的舞台魅力。

