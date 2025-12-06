澎湖社區再造 400人展現成果

活力菊島世代傳承，祖父母帶著孫字輩一同演出。（澎湖縣政府提供）

「活力社區 幸福菊島」-澎湖縣今年社區再造 × 大旗艦 × 聯合社區計畫「三力合一、創意無限」成果展，今（6）日在西衛社區農漁民活動中心盛大登場。集結全縣36個社區、近400位社區夥伴共襄盛舉，透過靜態成果展示、動態表演與各社區特色美食饗宴，展現各社區3年多來深耕社區福利化的亮眼成果，現場氣氛熱鬧溫馨。

澎湖縣長陳光復也到場，逐一走訪攤位，品嚐各社區精心準備的特色美食，包括蚵寶寶麵線、藥膳鐵蛋，以及東南亞婦女協會製作的椰子球等，充分感受社區夥伴的用心與熱情。他也特別感謝各社區理事長、村長、志工與居民的齊心投入，以「在地服務」的精神，照顧社區內的長者、新住民與兒童，建構綿密而溫暖的社區照顧網絡。

陳光復表示，縣府長期致力推動社區福利化，透過社區再造培力中心，結合澎湖科技大學教授群的專業輔導，協助各社區推動大旗艦及聯合社區計畫，不僅希望串聯社區資源、展現澎湖社區多元風貌，更期待強化彼此之間的向心力，讓社區成為居民安心生活、幸福安養的堅實後盾。

活動特別邀請今年榮獲全國獎項的朝陽社區，融合澎湖在地特色文化與動植物元素，帶來《花語雲鳴・舞映澎湖》精彩開場，為成果展揭開序幕。隨後由各社區輪番分享創意成果，並穿插豐富多元的才藝演出，包括案山社區〈山頂黑狗兄〉、陽明社區〈相思雨〉及〈點心擔〉合唱、鼎灣鑼鼓隊氣勢磅礡演出，以及山水社區戲說表演等。

活力菊島社區成果展，在西衛農漁民活動中心舉行。（澎湖縣政府提供）

