為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    靈鷲山大悲行腳到高雄 2000信眾持咒繞行綿延1.8公里

    2025/12/06 17:27 記者蔡清華／高雄報導
    靈鷲山大悲行腳活動，2000參與者披戴紅色法成就功德帶持咒繞行。（靈鷲山提供）

    靈鷲山大悲行腳活動，2000參與者披戴紅色法成就功德帶持咒繞行。（靈鷲山提供）

    2015年起靈鷲山發起大悲行腳活動，從北到南接力舉辦，今年延續到高雄，2000參與者人人身著白色T恤，披戴紅色法成就功德帶持咒繞行，全長約1.8公里，形成壯觀亮眼人龍。

    靈鷲山以「慈悲與禪」立宗風，今天下午悲行腳活動首度結合普仁獎頒獎雙重盛典，靈鷲山般若文教基金會董事長恆傳法師領眾攝心體驗1分鐘平安禪，大眾齊誦和平祈願文。同時也宣告明年12月5日，大悲行腳將延續到屏東，大悲薪火與宗風接續相傳。

    自2003年以來，靈鷲山普仁獎選拔出1萬2千多位品德優良的學子，今年高雄區共有72人得獎，包括：36位國中生與36位國小生，其中陳崴彤、顏予潔、陳靚玹、王霈禎、馮宇辰5人脫穎而出，獲得全國普仁獎榮譽，高雄市教育局長吳立森也頒獎給9所連續3年推動品德教育的楷模學校。

    靈鷲山慈善基金會董事長性月法師以心道法師所說：「每個人都是一道光，用我們愛心的光芒來溫暖這個世界。」勉勵普仁小太陽用愛心轉化世界的不平安，以正面、積極、樂觀，愛心與願力迎接種種挑戰，在逆境中保持善良的心，讓人們看見生命的價值。

    大悲行者同步搭船出海灑大悲水。（靈鷲山提供）

    大悲行者同步搭船出海灑大悲水。（靈鷲山提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播