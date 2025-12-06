嘉市北園國小中、附幼「稻香藝田音樂祭」 金黃稻田中秀教育成果

北園國小、附幼、北園國中今以稻田為戶外舞台，展現跨域學習成果。（嘉義市政府提供）

嘉義市北園國小、附設幼兒園與北園國中舉辦第6屆「稻香藝田音樂祭」，師生與社區以金黃稻田作為戶外藝術舞台，輪番登台表演直笛、管樂、太鼓、扯鈴、舞蹈等，展現跨域學習成果。

活動今下午2點登場，由北園國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲開場，表演曲目取材自日本疾風太鼓團，以「燃燒」象徵生命熱情；北園附幼及北園國小、北園國中學生、艷紫荊管樂團、社區團隊接力演出，搭配文創市集、課程博覽會，氣氛溫馨熱鬧。

嘉義市副市長林瑞彥、市府教育處長郭添財等人也出席音樂祭活動。林瑞彥說，北園國小、北園國中位處嘉義市郊區，擁有得天獨厚的自然生態，在環境、食農、國際、藝術教育等領域，都與土地緊密連結，發展出獨特的校園特色。

林瑞彥說，北園國中秉持人本教育理念，與北園國小、附幼展現市長黃敏惠「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育方向，市府投入3627萬元打造北園國小至北園國中安全通學步道，持續完善教育環境，打造更安全、優質、具前瞻性的學習未來。

今年適逢北園國小92週年校慶，以「夢幻稻香．玫瑰樂章．藝術狂想曲 就愛（92）逛市集」為題融合校慶意象，入口意象由學生林雋翔、蔡以樂仿作立體派大師畢卡索風格創作，校方也融入在地歷史，將早期糖鐵路線意象融入設計，象徵自由、包容與無限創造力。

北園國小校長陳君豪表示，學校持續透過「文藝芳鄰」活動與社區連結，提供孩子多元展能舞台，讓藝術走入社區、深化在地文化。家長會會長洪京霖也肯定學校課程成果，認為孩子能從藝術學習中獲得成就感，增進親子與社區互動。

北園國小展示學生仿作畢卡索風格的超現實創作，成為今天活動亮點。（嘉義市政府提供）

