烏樹林暫置場大火造成空污 「行動醫院」後壁、白河各加開1場

台南後壁加開行動醫院提供胸部X光檢查、成人健康檢查。（台南市衛生局提供）

因應台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場大火造成周邊空污疑慮，台南市衛生局今天（6日）在後壁安溪寮福安寺、白河永安里運動公園各加開1場「行動醫院」的全民健檢服務，後壁區約服務100人、白河區50人，市府在第一時間送上健康關懷。

行動醫院提供胸部X光檢查、成人健康檢查、癌症篩檢等多項服務，協助後壁、白河區民掌握自身健康狀況。胸部X光除了協助偵測肺部疾病，影像搭配AI軟體還可以檢測骨質密度，協助民眾早期了解骨質狀況預防骨質疏鬆。

林姓婦人說，婆婆因肺腺癌過世，家人對烏樹林暫置場大火近期空污格外緊張，希望市府在事件後協助定期追蹤健康狀況。許多民眾分享，除了檢查本身帶來的安心感，更感謝醫護人員在現場聆聽、回應他們的疑慮，讓服務不只是一場檢查，更像是一份溫暖的陪伴。

台南市衛生局局長李翠鳳特地到場巡視健檢情形，與民眾交談聽取心聲。她向市民說明，若家族中有肺腺癌或肺癌病史，可利用政府補助的「每兩年一次肺癌篩檢」，並提醒若擔心空污影響健康，應落實自我防護、定期篩檢，但也不必過度緊張，以免壓力造成反效果。民眾可加入「台南健康共照雲 LINE@」，可即時取得各項健康檢查與篩檢資訊。

因應台南後壁烏樹林暫置場大火事件，台南市衛生局今天在後壁及白河各加開1場「行動醫院」全民健檢服務。（台南市衛生局提供）

行動醫院現場提供血壓量測及動脈硬化AI風險評估。（台南市衛生局提供）

台南市衛生局局長李翠鳳（前左）巡視後壁行動醫院健檢情形。（台南市衛生局提供）

