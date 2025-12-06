為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄伴手禮改造計畫 駁二展出

    2025/12/06 17:25 記者王榮祥／高雄報導
    高雄特色伴手禮青年設計改造計畫成果展首日，吸引不少民眾參觀。（青年局提供）

    高雄特色伴手禮青年設計改造計畫成果展首日，吸引不少民眾參觀。（青年局提供）

    高雄特色伴手禮青年設計改造計畫成果展，今、明兩天在駁二藝術特區Pinway8號倉庫亮相，5組青年團隊攜手4大農漁會，發表全新品牌識別提案與包裝作品。

    高市副市長李懷仁表示，感謝設計團隊與農漁會共同參與，攜手讓高雄優質物產以全新樣貌被更多人認識，高雄產品一向表現亮眼，但不應只停留在高雄，更要放眼全台，邁向國際。

    高市青年局說明，這次媒合青年設計師深入產地，實地走訪高雄區漁會、內門區農會、小港區漁會與阿蓮區農會，重新梳理產業脈絡與在地背景。

    團隊以風土特色與產地故事為基礎，使伴手禮不再只是包裝呈現，而成為導讀高雄的媒介，讓海港城市的日常風景在禮盒中被看見，成果展呈現五組融合城市氣質與地方物產的創意設計，使產品精神隨著全新敘事更加立體。

    參與團隊包括仰角視覺整合 ANGLE Visual Integration、大梨設計 Dualai Studio、只是工作室 ZISHI ART、ACnD 安根文化設計、翔鈴設計 Shining Design。

    青年局長林楷軒表示，高雄農漁物產品質深受肯定，而「好的產品，更需要被看見」，青年設計師以專業將在地期待具象化，透過更時尚、更具風格的設計語彙重新呈現產地特色，將物產故事寫進包裝之中，使整體質感大幅提升。

    「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」靜態展自12月6日至7日於 Pinway 八號倉庫展出，歡迎市民與遊客前往參觀。

    高市青年局攜手五組青年設計團隊與四大農漁會，透過「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」以全新設計語彙，重新擦亮在地農漁會物產。（青年局提供）

    高市青年局攜手五組青年設計團隊與四大農漁會，透過「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」以全新設計語彙，重新擦亮在地農漁會物產。（青年局提供）

