台灣人吃泡麵愛「多加1味」！韓國人照做驚豔：真的有差

晚上肚子餓想吃點消夜時，泡麵是不少台灣人的最愛。一名來台念書的韓國留學生近日發文表示，他一次在台灣煮泡麵時，突然被室友問「要不要加一顆蛋？」他照做後發現真的有差，整碗變順口，他也好奇問台灣網友：「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？」

原PO日前在Threads上發文表示，受到YouTuber「金針菇」的影響，他從韓國來台唸書目前已經第三個月。「我最近真的被台灣人『加雞蛋』這件事暖到」。他表示，一次在台灣煮泡麵時，室友突然問他「要不要加一顆蛋？加蛋人生會好一點」讓他聽得滿頭問號，但還是照做，結果真的有差，「整碗變溫柔、變順口、還多了一點幸福感？」

原PO也笑稱，當時吃完泡麵，室友還補一句：「在台灣80%的問題都可以用一顆蛋解決」，現在不管他煮麵失敗、心情差、天氣冷還是作業爆炸，室友都會默默說：「加一顆蛋啦！」最後他也好奇問：「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？是因為辣，還是這真的是信仰？」

文章PO出後引發熱議，網友紛紛表示：「韓國人煮泡麵不加蛋的嗎？」、「那你知道，加一點金門高粱酒進去，人生會好兩點嗎？」、「因為泡麵很不營養，加個蛋感覺就變營養了」、「這是台灣媽媽的味道喔」、「因為方便」、「再加兩片青江菜和肉片，幸福感會瞬間上升」。

台灣人的熱情回應讓原PO相當驚訝，他也貼出一張正在煮泡麵的照片，只見除了一顆蛋外，還有火鍋料、金針菇、貢丸、香菇，他也笑稱：「看！我現在加越來越多料了。」他也被網友認證：「你現在是台灣人了！」

