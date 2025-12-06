台灣國際觀鳥馬拉松邁向第13屆 參賽人數創新高

民眾參與台灣國際觀鳥馬拉松。（雲嘉南管理處提供）

最近時序入冬，台灣有大量候鳥前來棲息，雲嘉南濱海地區成為生態賞鳥熱點，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，已有近4000隻黑面琵鷺現身於鰲鼓溼地、布袋濕地及七股鹽田，場面壯觀，今天雲嘉南管理處在布袋濕地生態園區舉行第13屆「2025台灣國際觀鳥馬拉松」，組數從去年的30組倍增至60組，有國內外共240位鳥友參與，創下新高。

雲嘉南管理處長徐振能、立委蔡易餘特助鄭清全、東石鄉公所秘書李佳麟、臺南市旅館商業同業公會理事長邱顯年、嘉義縣民宿發展協會常務監事涂阿蘭、臺南市北門產業文化觀光發展協會理事長洪巧恩、臺南市馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啟宗、好美農漁產業有限公司董事長曾進成、台南市生態旅遊發展協會總幹事黃瑞興及福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍為活動開幕。

徐振能表示，今年擴大國際參與，韓國東方白鸛保育中心館長金秀卿、菲律賓旅遊攝影大師George Tapan、菲律賓知名企業家Rodger Yu等到訪，進行生態旅遊的跨國交流，期許建立雲嘉南濱海生態旅遊的全球指標地位。

徐振能說，台灣國際觀鳥馬拉松是知名賞鳥活動，年齡層橫跨7歲至85歲的民眾，有來自香港、阿根廷、美國、韓國、日本、菲律賓及印尼等7個國家國際隊伍參與，觀鳥活動已從專業領域拓展為全民、全球共享的生態休閒運動，成為大眾化的綠色旅遊盛事。

參與活動的民眾說，雲嘉南濱海可觀察到多樣的鳥種和自然生態，路邊用肉眼就可以看到鳥類聚集；今天在布袋濕地生態園區能夠觀賞到眾多鷸鴴科鳥種及多元生態，在七股賞鳥亭、新岑公園、椬梧滯洪池等地也可賞鳥。

雲嘉南管理處表示，今年推出象徵濕地精神的黑面琵鷺塗裝吉普車，藉活動展現台灣在國際觀鳥舞台的重要地位，落實「生態保育、觀光發展與國際合作」的願景，更多活動資訊可上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

