豬事大吉！「布農族的喜餅」22頭豬超霸氣 遲來婚禮全村分肉

22頭豬處理好擺開的模樣，加上傳統的報戰功更顯豪氣。（台東縣議員古志成提供）

殺豬在祭拜、婚禮中十分重要，在原住民習俗更是大事。先前非洲豬瘟導致豬隻禁宰，台東南橫布農族一對新人的婚禮也因此從10月底延到今天舉行，全村族人歡喜帶著器皿盛肉，分享喜氣。族人說，還好豬瘟沒完全蔓延開來，否則文化會有重大影響。

來自花蓮縣卓溪鄉的蕭家迎親車隊今天清晨開進台東縣海端鄉南橫公路旁的利稻部落，車隊停在部落古家前，新郎家族將22頭殺好的豬陳列在古家前，古家長輩也以傳統的布農族報戰功儀式迎接，隨後將古家大女兒交給迎親隊伍。這對新人本來要在10月底結婚，卻碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，婚期延到今天。

分享概念是布農族傳統精神，有老一輩族人說，這不僅是對族人的愛，狩獵並非每次都能滿載而歸，如此也能保障所有人減少挨餓及種族延續。但驍勇的族人碰上豬瘟卻沒轍。

嫁到當地的台東縣議員張全馨嵐說，這對新人原本要結婚了，但是碰到非洲豬瘟，禁運、禁殺豬，婚期只好延後，因為結婚殺豬對布農族來說是傳統文化，主要是和親友、部落分享喜悅，豬就是布農族的喜餅，結婚不能缺少豬，當初自己從南投嫁到海端鄉，夫家就是以16頭豬迎娶。

古家親戚、國民黨縣議員古志成分到2頭豬，帶回延平鄉和親友分享。他說，布農族結婚是由男方殺豬送給女方，所有親友、村民都會分享到豬肉，這是「分享」，也是布農族最傳統的習俗，部落內的每個人、每一戶都可分享到豬肉，而豬肉帶回自己部落也會一併分享給延平的親友。

利稻部落青年、婦女一大早就聚集在古家，年輕人幫忙分豬肉，而婦女們負責清洗內臟、煮豬肉。外地親友們和村民也陸續來到古家，祝賀古家大女兒出嫁，大家除了現場可分食一塊豬肉外，還可外帶一袋肉回家。

賓客除了可現場吃豬肉，還能外帶一袋回家。（民眾提供）

「布農族的喜餅」22頭豬處理好霸氣擺開。（台東縣議員古志成提供）

新郎家族迎親，送來22頭豬。（台東縣議員古志成提供）

新郎家族迎親的22頭豬分宰處理好，靜待分享。（民眾提供）

