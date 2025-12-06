麥當勞「這改動」不到1年喊卡！顧客轟3缺點 員工也證實：太危險

麥當勞在英國各地將熱飲的杯蓋由塑膠材質變成可回收的纖維杯蓋，然而，實施不到一年就緊急喊停，示意圖。（彭博）

麥當勞為了推動永續環保，在英國各地將熱飲的杯蓋由塑膠材質變成可回收的纖維杯蓋。然而，這項變革實施不到一年就因大量顧客抱怨品質不佳、容易滲漏，甚至有燙傷風險而緊急喊停。麥當勞已宣布暫時換回塑膠杯蓋，坦承這項創新「沒有達到預期」。

《太陽報》報導，麥當勞致力於回收與環保，今年初宣布將熱飲杯蓋由塑膠材質更換為「纖維塑形」的環保蓋，公司強調新包裝經過了測試，目的是為了「創新並改善」顧客的飲用體驗。同時，麥當勞也推動其他環保措施，例如改用紙製餐具、增加塑膠飲料蓋的回收成分等。

然而，這項原本被寄予厚望的環保材質，推出不久便引起大量顧客抱怨，這款環保蓋有多項缺陷。許多顧客投訴，杯蓋在飲用過程中會變得「濕軟」，紙張似乎在「溶解」，嚴重影響飲用體驗。除了材質本身的問題，顧客也抱怨環保蓋「讓咖啡味道變怪」，且嘴巴接觸起來很不舒服，認為完全無法與舊有的塑膠蓋相比。

除了口感與溶解問題，新杯蓋在安全層面上也引發疑慮。許多顧客怒控，咖啡會不斷漏出來、弄髒衣服。更有顧客分享，他曾在開車時，從置物架取出杯子熱咖啡就灑出來，弄得他全身都是，直言這項設計「太危險」。麥當勞員工也出面證實，「紙蓋不夠牢固，顧客喝的時候會掉下來，導致他們容易被咖啡燙傷」。

面對排山倒海的負面回饋與安全疑慮，麥當勞昨日政策大轉彎，宣布將在英國各地暫停使用這款纖維杯蓋。麥當勞發言人坦言「這項創新沒有達到預期，顧客告訴我們他們不滿意」。公司表示將「將暫時換回塑膠蓋，同時尋找一個能達到標準的合適替代品」。

