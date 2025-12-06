為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拉麵裡海苔不僅畫龍點睛！內行曝「1吃法」超銷魂

    2025/12/06 16:47 即時新聞／綜合報導
    網友發文指出，吃拉麵時，海苔總是在入口前就泡爛，他因此詢問海苔的正確「吃法」與「最佳時機」，示意圖。（路透）

    網友發文指出，吃拉麵時，海苔總是在入口前就泡爛，他因此詢問海苔的正確「吃法」與「最佳時機」，示意圖。（路透）

    日式拉麵裡經常可見的一片海苔放在碗邊作為點綴。網友發文指出，自己每次吃拉麵時，海苔總是在入口前就泡爛，到底何時吃才是最佳時機。貼文一出，引發網友熱議。

    網友日前在Threads發文指出，吃拉麵時碗邊總會放一片海苔，自己過往的經驗是海苔常常還沒吃到就已經泡爛，最終黏在碗壁上，讓他忍不住詢問海苔的「吃法」與「最佳時機」。

    貼文一出，網友紛紛給出建議，「標配是醬油湯底，先喝原味，吃到一半把海苔泡在湯裡泡爛，讓海苔跟湯融合產生味變」、「我會在喝幾口湯之後把它泡進去，喝泡著的附近的湯，會多一個海苔的鮮味，如果是京都系拉麵的話，吃到後面加點白醋湯也會超好喝」、「點一碗白飯，沾湯弄濕之後配白飯吃」。

    拉麵業者「吉胤家」也曾發文分享，海苔是家系拉麵中「最不起眼的靈魂」配料，很多人不懂得如何食用。業者說明，海苔絕對不是單純的裝飾，而是要「包著其他東西吃」，才能發揮意想不到的美味。業者建議，只要將海苔稍微泡一下湯，再包著叉燒肉、麵條又或是想不到的菠菜，就能帶來意想不到的美味。

